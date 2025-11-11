¿Cuántos días más de ayuno de Ramadán 2026?

Jacarta – Las búsquedas de la palabra Ramadhan Fasting 2025 han aumentado desde la noche del lunes 10 de noviembre de 2025. Muchas personas buscan saber cuándo ayunar. Ramadán 2026 teniendo lugar. Entonces cuando Ayuno de Ramadán 2026 ¿Comenzó a ser implementado por los musulmanes en el país?

Como es sabido, el inicio del Ramadán y Eid al-Fitr cada año se determina utilizando los métodos de cálculo y rukyatul hilal. Ambos métodos crean la posibilidad de diferencias entre un país u organización religiosa y otro.

El método rukyatul hilal es la observación directa del hilal (luna creciente joven) visualmente utilizando el ojo desnudo o herramientas como un telescopio al atardecer. Mientras tanto, el método de cálculo consiste en determinar el comienzo del mes basándose en cálculos astronómicos precisos para estimar la posición de la luna. Estos dos métodos se utilizan para determinar el comienzo del mes en el calendario Hijri.

1. Método Rukyatul Hilal

tiempo de ejecución: El 29 del mes de Qamariyah antes del atardecer.

como funciona:

Realice observaciones en un lugar con un horizonte occidental sin obstáculos.

Utilizando el ojo desnudo o ayudas ópticas como telescopio o binoculares.

Si la luna creciente es visible, al día siguiente será un nuevo mes.

Si la luna creciente no es visible, el mes actual se redondea a 30 días.

Criterios: Según los criterios MABIMS, la luna creciente se declara visible si su altura es de al menos 3 grados desde el horizonte y el ángulo de alargamiento es de al menos 6,4 grados.

2. Método de cálculo de cuentas

como funciona:

Utiliza cálculos matemáticos y astronómicos para estimar la posición del sol y la luna.

Determina la posición de la luna nueva basándose en datos de cálculo, sin mirar directamente.

Entonces, ¿cuándo es el 1 de Ramadán 1447 H?

Si nos remitimos a los últimos datos, se estima que el Ramadán de 2026 caerá a mediados de febrero de 2026. Mientras tanto, el Ministerio de Religión de Indonesia predice que el inicio del ayuno del Ramadán comenzará el jueves 19 de febrero de 2026. Los cálculos del gobierno utilizan un sistema de cómputo que tiene en cuenta la posición y la visibilidad de la luna nueva.

Sin embargo, la determinación del 1 de Ramadán 1447 H todavía está esperando los resultados del juicio de Isbath que se llevará a cabo a finales del mes de Syakban 1446 H. Se espera que el final del mes de Syakban caiga alrededor del 18 o 19 de febrero de 2026.

Mientras tanto, la propia Dirección Central de Muhammadiyah (PP) ha anunciado oficialmente el calendario para el inicio del ayuno del Ramadán 1447 H. Basado en el método Hisab Hakiki Wujudul Hilal, que es la referencia de Muhammadiyah para determinar el inicio del ayuno del Ramadán, el 1 Ramadán 1447 H caerá el miércoles 18 de febrero de 2026. Mientras tanto, Eid al-Fitr 1 Shawwal 1447 H caerá el 20 de marzo 2026.