¿Cuánto es la riqueza del caballero de Irfan? El nieto de Nu que fue nombrado ministro de Hajj





Su figura inmediatamente llamó la atención del público, no solo porque era el nieto del fundador de Nahdlatul Ulama (NO), Kh Hasyim Asy’ari, pero también por la cantidad de activos que no son pequeños.

Basado en informes Fortuna Organizador estatal (LHKPN) Entregado el 29 de marzo de 2025 para el período 2024, Gus Irfan registró una riqueza total de RP16.26 mil millones. Este número consta de varios activos de tierra, edificios, vehículos y efectivo y equivalentes de efectivo.

En un informe oficial registrado en el KPK, Gus Irfan no tenía una deuda. Aquí están los detalles de su riqueza:

Nacido en Jombang, el 24 de junio de 1962, Gus Irfan creció en el Tebuireng Islamic Boardsing que fue pionero por su abuelo. Tomó una educación terciaria en Universitas Brawijaya Malang a S2, luego completó un doctorado en el campo de la gestión de la educación islámica en Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

Su larga carrera en el mundo de Pesantren, incluido ser el secretario general de Tebuireng Ponpes desde 1989. Además, fue activo en la política al ser un portavoz de Prabowo -Sandiaga Uno en las elecciones presidenciales de 2019, luego confió en el Jefe de la Gabinete de HAJJ antes de que finalmente sea nombrado como Ministro de HAJJ y UMRAH por el Presidente PRABOWO en el Suberine de Red y White.

Página siguiente Tierras y edificios – Rp13.26 mil millones de tierras y edificios que cubren un área de 760 m²/200 m² en Jombang, herencia, valorados en Rp2.66 mil millones de 9,000 m² de tierra en Jombang, herencia, Rp4.5 mil millones de 8,000 m² de tierras en Jomb, Rp4 billones en tierras y construcciones de 100 m²/60 mz de 536 m²/200 m² en Jombang, sus propios resultados, RP1 mil millones en transporte y motor – RP505 millones de autos deportivos de Mitsubishi Pajero en 2021, sus propios resultados, Rp500 millones de motocicletas Honda Vario en 2010, sus propios resultados, Rp3 millones Yamaha Mio Motorbikes en 2008, sus propios resultados, RP2 millones en otros movimientos – RP. 70 millones.









