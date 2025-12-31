¿Cuánto dinero gana el entrenador de Ohio State?

Getty

Estado de Ohio El entrenador en jefe de fútbol americano Ryan Day gana 12,5 millones de dólares al año en compensación anual total según el acuerdo de siete años de los Buckeyes que se extiende hasta la temporada 2031. El estado de Ohio anunció el acuerdo en febrero de 2025.señalando que el salario base de Day es de $2 millones, y el resto de su salario proviene de otros componentes del contrato.

La base de datos de salarios de los entrenadores de USA TODAYque rastrea la compensación de los entrenadores de escuelas públicas, enumera el pago total de Day en 2025 en $12,575,000 (incluidos $12,5 millones en pago escolar programado y $75,000 en otros pagos) y muestra una cifra de bonificación máxima de $1,55 millones.

Detalles clave (de un vistazo)

Compensación anual total: 12,5 millones de dólares



“Pago total” 2025 (base de datos de USA TODAY): $12.575.000



Salario base: $2 millones



Duración del contrato: hasta la temporada 2031



Bonos máximos: arriba a 1,55 millones de dólares



Condiciones de compra (reportadas): $11.5 millones por año restante (si Ohio State termina), más texto de rescisión del entrenador



Cómo está estructurado el salario del estado de Ohio de Ryan Day

Cuando los fanáticos preguntan «¿Cuánto gana Ryan Day?» la respuesta más clara es la cifra del titular: 12,5 millones de dólares al año.

Pero ese número normalmente se construye a partir de varios depósitos. El anuncio de Ohio State detalló que la base de Day es de $2 millones, que es la partida tradicional de «salario». El resto de los 12,5 millones de dólares proviene de una compensación adicional que las universidades a menudo vinculan a responsabilidades como programas en los medios, obligaciones para hablar y otras tareas relacionadas con el programa.

Es también por eso que es posible que veas totales ligeramente diferentes según la fuente y el método de presentación de informes. Por ejemplo, la base de datos de USA TODAY enumera a Day con un salario total de 12,575 millones de dólares para 2025, lo que puede reflejar cómo la base de datos clasifica el “pago escolar programado” frente a “otros pagos”, además de cómo registra las bonificaciones del año anterior.

Duración del contrato, bonificaciones y rescisión de Ryan Day

El anuncio de Ohio State de febrero de 2025 describió un contrato de siete años que mantiene a Day en Columbus hasta la temporada 2031. Además de la compensación anual, el acuerdo incluye incentivos y cláusulas de salida que son importantes en el mercado actual de entrenadores.

CBS Sports, citando documentos que obtuvo, informó que el contrato de Day incluye:

una “compra escolar” del estado de Ohio de $11,5 millones por año restantes en el acuerdo,



una compra de entrenador que comienza en $ 6 millones y cae en años futuros,



bonificaciones máximas de 1,55 millones de dólares, y



un bono de retención de $250,000 en 2027.



En la práctica, esos números muestran dos cosas a la vez: Ohio State está pagando el dinero más alto del mercado y también se está protegiendo a sí mismo (y a Day) con un lenguaje contractual fuerte que puede encarecer los cambios de entrenador.

Cómo se compara el salario diario a nivel nacional

El salario de Day lo ubica en el nivel más alto del deporte. Clasificación de CBS Sports para 2025 fijó a Day en $ 12,5 millones, entre los entrenadores en jefe mejor pagados del fútbol universitario.

La base de datos de USA TODAY también muestra cuán alta es esa cifra al ubicar a Day cerca de la cima a nivel nacional en salario total.

Por qué el dinero es importante para el estado de Ohio ahora mismo

Este no es sólo un «número interesante». Es una declaración de expectativas y presión.

La extensión de Day se produjo después de la carrera por el título de la CFP de Ohio State en 2025 y puso su marca general en 70-10 como entrenador en jefe. Con días de pago como este vienen los estándares anuales de campeonato o fracaso, y los detalles del contrato (bonos, rescisiones y duración del mandato) ayudan a explicar por qué el estado laboral de Ryan Day es un tema de conversación nacional constante incluso después de grandes victorias.

Si Ohio State gana un campeonato nacional consecutivo, los salarios de Day estarán entre los temas de conversación en las próximas semanas.