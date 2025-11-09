¿Cuánta agua se necesita para mantener sanos los riñones y el ácido úrico?

Jacarta – ácido úrico es una sustancia natural que se forma cuando el cuerpo descompone las purinas, compuestos que se encuentran en alimentos como la carne, los mariscos y ciertos vegetales.

En condiciones normales, el ácido úrico se disuelve en la sangre y se excreta a través de la sangre. riñón. Sin embargo, si los niveles son demasiado altos, el cuerpo puede experimentar hiperuricemia, una condición que tiene el potencial de causar cálculos renales, dolor en las articulaciones y problemas cardíacos a largo plazo. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Aunque parezca sencillo, mantener el cuerpo hidratado es una de las formas más fáciles pero efectivas de mantener bajo control los niveles de ácido úrico.

¿Por qué es tan importante la hidratación?

Reportado Tiempos de la India, aire no es sólo un calmante para la sed: funciona como un agente desintoxicante natural. El agua ayuda a diluir el ácido úrico en la sangre para que los riñones puedan eliminarlo más fácilmente. Por el contrario, cuando el organismo carece de líquidos, la concentración de ácido úrico aumenta, provocando su cristalización en las articulaciones y los riñones.

Según el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, a quienes padecen gota se les recomienda beber entre 2.000 y 3.000 ml de agua al día. Mientras tanto, The Journal of Nephrology afirma que la ingesta adecuada de agua previene los cálculos renales de ácido úrico (nefrolitiasis) al diluir la orina y eliminar los cristales antes de que tengan tiempo de agrandarse.

Incluso una deshidratación leve puede ralentizar la función renal, dificultando que el cuerpo excrete los desechos.

Consejos de hidratación que se pueden aplicar

El agua sigue siendo lo principal, pero puedes hacerla más atractiva y útil de las siguientes maneras:

Agregue rodajas de limón, pepino u hojas de menta para obtener un efecto alcalinizante suave y un sabor fresco.

Beba agua de coco para reemplazar los electrolitos perdidos.

Disfrute de infusiones de hierbas como el té verde, la ortiga o el diente de león para ayudar a la función renal.

Agregue jengibre fresco al agua tibia para estimular el metabolismo.

Evite las bebidas azucaradas y alcohólicas, especialmente la cerveza, porque ambas tienen un alto contenido de purinas y pueden empeorar las condiciones de gota.

La hidratación por sí sola no es suficiente, mejora también tu alimentación

Beber suficiente agua no será eficaz si tu dieta todavía contiene muchas purinas. Reduzca las carnes rojas, los despojos y ciertos mariscos, luego aumente el consumo de frutas y verduras con alto contenido de agua, como sandía, pepinos, tomates, naranjas y espinacas.