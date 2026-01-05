Cuando ya no se toleran las críticas, los hechos Rubén Amorim debe irse de MU

Mánchester, VIVA – Partida Rubén Amorim de manchester unido marcando el final de una relación que durante mucho tiempo había estado llena de tensión. El empate ante el Leeds United fue, efectivamente, el detonante final, pero la decisión del club de despedir al técnico portugués se cree que surgió de una acumulación de conflictos que ya no se podían tolerar.

Lea también: No de repente, MU ha preparado un sustituto para Rubén Amorim, Tikung Man City para cazar a Enzo Maresca



Amorim fue despedido oficialmente tras 14 meses al mando de los Red Devils. El Manchester United dijo que la decisión se tomó para darles la mejor oportunidad de alcanzar la posición más alta en la Premier League, a pesar de que el club se encuentra actualmente en el sexto lugar de la clasificación.

Sin embargo, detrás de estas declaraciones formales, los problemas que enfrenta Amorim son mucho más complejos que los resultados del partido.

Lea también: Razones por las que el Manchester United despidió a Rubén Amorim



La crítica abierta es un punto sensible

Las tensiones aumentaron después de que Amorim hiciera críticas que se consideraba que tocaban el corazón del poder del club. En una de sus declaraciones destacó que llegó a Old Trafford como entrenador, no sólo como entrenador, aunque estructuralmente tiene el estatus de entrenador en jefe.

Lea también: El Manchester United despide oficialmente a Rubén Amorim



Amorim también mencionó que no dimitiría y seguiría trabajando hasta que el club decidiera sustituirlo. A esta declaración le siguieron comentarios mordaces sobre cómo las críticas de los expertos, incluido Gary Neville, en realidad parecían más influyentes que su propia voz.

Incluso dijo que si el club no podía afrontar las críticas del público, entonces lo que había que cambiar era el propio club. Se cree que esta frase es una señal de que la relación de Amorim con la jerarquía del club se encuentra en un punto vulnerable.

Problemas de transferencia y relaciones internas fracturadas

Otro problema proviene de la política de transferencias. Amorim se dijo decepcionado porque no se habló de cambios de plantilla en la ventana de enero, aunque antes sentía que había recibido señales de apoyo si había jugadores clave disponibles.

Según los informes, su relación con el director deportivo Jason Wilcox también se deterioró. La dirección del Club considera arriesgado el deseo de Amorim de incorporar a un jugador que se adapte al sistema 3-4-3, sobre todo porque su propio futuro empieza a ser cuestionado.

También se dice que el Manchester United ha perdido confianza porque se considera que Amorim es reacio a adaptarse tácticamente, a pesar de que el desempeño del equipo no ha mostrado consistencia. Esta actitud es contraria al acuerdo inicial cuando aceptó el puesto.