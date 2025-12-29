¿Cuándo y cómo funciona?

Jacarta – la fragua es uno de los juego El Roblox más popular en 2025. Este juego combina elementos de RPG y simulación, donde los jugadores pueden extraer minerales, forjar armas y armaduras y explorar un mundo abierto lleno de desafíos.

Lea también: Lista de los juegos más vendidos del mundo 2020-2025, desde Animal Crossing hasta It Takes Two



Una de las grandes preguntas de la comunidad es sobre característica comercio ¿Pueden los jugadores intercambiar elementos con otros jugadores? ¿Cuándo estará disponible esta función y cuál es el mecanismo?

Lea también: Una serie de juegos aptos para que los padres elijan durante las vacaciones de fin de año, ¡son divertidos y te hacen olvidar el tiempo!



Hasta ahora, The Forge no tiene un sistema de comercio. Los jugadores aún no pueden intercambiar objetos, armas, armaduras, minerales o runas directamente a través del juego. No existe una interfaz comercial ni un mercado. oficial en el juego.

Sin embargo, la comunidad de jugadores participa activamente en debates en plataformas como Discord, discutiendo intercambios de artículos o estrategias para obtener artículos raros. Sin embargo, todas estas discusiones son informales y no afectan el inventario del juego.

Lea también: Fin de año aún más emocionante: Steam ofrece juegos gratis a los jugadores



Funciones comerciales previstas

El desarrollador de Forge ha confirmado que la función comercial estará presente en una actualización futura. Esta característica está planificada como parte del desarrollo del juego a largo plazo para aumentar la interacción social y económica entre los jugadores.

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial. El desarrollador asegura que la función de intercambio se introducirá una vez que las mecánicas principales del juego, como la minería, la elaboración, el combate y la progresión del personaje, sean estables para que el juego se mantenga equilibrado.

Cómo funcionará el comercio

Aunque aún no están disponibles, varias predicciones de la comunidad y filtraciones de desarrolladores brindan una idea del mecanismo de comercio:

1. Cambiar elementos en vivo

Es probable que los jugadores puedan intercambiar varios elementos, como minerales raros, armas, armaduras y runas, directamente con otros jugadores.

2. Requisitos de progreso

Es probable que el comercio esté abierto a los jugadores que hayan llegado a la etapa final del juego, por lo que no se puede acceder a elementos poderosos demasiado rápido.

3. Doble confirmación y protección contra estafas

Se espera que el sistema de comercio utilice doble confirmación para evitar la pérdida de artículos debido a errores o fraudes.

4. Límite diario y límite de artículos

Es posible que algunos artículos no sean comercializables (vinculados) y es posible que los jugadores solo puedan realizar una cierta cantidad de intercambios por día para mantener la estabilidad económica en el juego.