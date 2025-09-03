Cuando se trata de la prueba de la policía, generalmente es precisa

Yakarta, Viva – Presidente del reloj de la policía de Indonesia (IPW), Sugeng Teguh Santoso, reveló que si Policía hacer arrestos de alguien relacionado con casos ItePor lo general, ya tiene evidencia fuerte.

Leer también: Conociendo la Fundación Lokataru, la organización de derechos humanos cuyo director fue arrestado por la policía



Sugeng transmitió esto cuando respondió al arresto de la policía contra el director Depósito Indonesia Delpedro Marhaen.

«¿Es esto una criminalización o un esfuerzo para hacer cumplir las leyes para mantener la recuperación del orden público? Ipw ve que esto debe seguirse, este proceso debe seguirse, el proceso de aplicación de la ley, si la policía ha arrestado, mantiene el procedimiento, el procedimiento suele ser evidencia, especialmente si esto está relacionado con la ley de ITE, la prueba de la policía suele ser precisa, la prueba de la policía usa el uso de la policía. científico investigación del delito«Le dijo a los periodistas el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: La policía es un hecho sorprendente, se sospecha que el director de Lokataru está afiliado a cuentas extremas que invitan a Riot





Presidente de Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso (Doc: Especial) Foto : Viva.co.id/natania longdong

Sugeng dijo que el arresto de Delpedro Marhaen no solo podía verse desde el caso penal, sino que también tenía que ser visto desde sus antecedentes.

Leer también: La policía es hechos sorprendentes, las masas anarquistas se pagan por esto …



Según Sugeng, la manifestación que ocurrió del 25 al 31 de agosto de 2025 fue una manifestación que fue algo diferente de las manifestaciones que habían ocurrido antes.

«This demonstration which is no more than a week has destroyed and destroyed a lot of property property owned by government, the Makassar DPRD Building was finished, the NTB DPRD building was finished, the East Jakarta Police office was finished, the DIY Regional Police were destroyed, then burning the DPRD in Central Java, then the small police offices, in the Bandung MPR RI in front of the West Java DPRD office were burned out,» he dicho.

Sugeng enfatizó que esta era una demostración inusual, la masa de los estudiantes y las acciones de los trabajadores podía localizarse para no participar en procesos o en acciones brutales y destructivas.

«Bueno, en la parte posterior, resulta que hay quienes hay personas que se cuestionan, muchas fiestas son recogidas. Aparte de las autoridades, se sospecha que el aparato TNI, resulta que la policía también arrestó al director de Lokataru Delpedro Marhaen.

Por lo tanto, reveló Sugeng, en este caso, IPW presentó al proceso legal en la policía.

«Pero la policía también debe priorizar el principio de presunción de inocencia y proporcionar acceso a los asesores legales en lugar de delegar Marhaen para poder ayudar a defender los intereses de Marhaen y abrir la comunicación con Marhaen, no se puede aislar, llevar a cabo este proceso de aplicación de la ley de manera responsable, profesionalmente y justo», dijo.