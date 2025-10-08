¿Cuándo se llevará a cabo TKA SMA 2025? Echa un vistazo al calendario y prueba la simulación TKA aquí





Jacarta – Proceso de registro Prueba de Habilidad Académica (ATR) 2025 cierra oficialmente el domingo 5 de octubre de 2025. La implementación de la TKA está prevista para noviembre de 2025. Los resultados de esta prueba se convertirán posteriormente en uno de los componentes considerados en la selección de nuevos estudiantes para el itinerario de logros en las Universidades Estatales (PTN).

Para su información, a partir de 2026, los estudiantes que participen en la Selección Nacional Basada en Logros (SNBP) deberán tener un puntaje TKA, como nuevo requisito en el SNBP.

Entonces, ¿cuándo se implementará la ATR? Según el sitio web oficial del Centro de Evaluación Educativa (Disdakmen) del Ministerio de Educación Primaria y Secundaria de Indonesia, el siguiente es el calendario de implementación de TKA 2025.

Antes de la implementación de la TKA, que se llevará a cabo en noviembre de 2025, Dikdasmen también preparó una simulación de TKA. Esta simulación se realiza online a través del enlace: https://pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/simulasi_tka

A continuación se detallan varios pasos para seguir la simulación de TKA en el sitio web.

Página siguiente Esta simulación es gratuita y está abierta a todos los participantes de TKA, especialmente a los estudiantes de secundaria/escuela vocacional y equivalentes. También asegúrese de que la velocidad de Internet del participante sea estable.









