Cuando se le preguntó sobre su relación con su esposo Pratama Arhan, esta es la respuesta de Azizah Salsha

VIVA -El República se hizo una escena con la desaparición de las fotos de la boda Pratama Arhan Y Azizah salsha De la cuenta de Instagram primaria de Arhan. El público se dio cuenta de la pérdida de la foto de la boda poco después de la circulación de fotografías que muestran a Azizah Salsha jugó a Padel con el ex, Phillo Paz.

Después de la desaparición de la foto de la boda cosechó muchas preguntas del público. No pocos de ellos tienen curiosidad por el destino del matrimonio del político de Gerindra, el matrimonio de Andre Rosiade.

El equipo de medios también le preguntó a Azizah Salsha sobre la relación de Azizah Salsha con su esposo, Pratama Arhan. La pregunta se planteó después de que Azizah Salsha informó oficialmente dos cuentas de redes sociales, a saber, la cuenta Tiktok @ibaratbradpittt y la cuenta de YouTube de Nice Guyguy a Bareskrim el martes.

«¿La relación con Mas Arhan sigue siendo buena?», Preguntó varios equipos de medios citados por el programa Cumicumi YouTube.

Al encontrar esa pregunta, Azizah Salsha decidió no comentar. El que llevaba un sombrero y una máscara eligió seguir saliendo del edificio Bareskrim.

No te detengas allí, el equipo de medios también volvió a preguntar sobre la foto viral de él y el ex jugando a Padel. Pero nuevamente, la esposa del futbolista de Arhan Pratama eligió estar callado y continuar.

Mientras tanto, el abogado de Azizah Salsha, Anandya Dipo Pratama, le pidió al equipo de medios que se concentrara en informar los problemas de su cliente el martes.

«Centrémonos en los informes», dijo su abogado.

Azizah continuó en silencio, incluso cuando se le preguntó sobre el apoyo de su esposo, Pratama Arhan relacionado con el video que lo arrinconó. También continuó alejándose con su abogado y asistente femenina.

Al final, antes de finalmente salir de la puerta del edificio de Investigación Criminal, Azizah Salsha, expresó su gratitud al equipo de medios que había estado presente. También pidió que el equipo de medios tuviera cuidado al caminar.

«Gracias, lo siento. Tenga cuidado», dijo.