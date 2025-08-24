Cuando se le preguntó sobre su afecto, Raffi Ahmad reveló algo inesperado sobre Ranayma

VIVA – Vida Raffi Ahmad Siempre atraía la atención pública, incluso cuando decidió adoptar Ranayma Malika Raudia Andara alias Teteh Lily. La curiosidad sobre Teteh Lily también hizo que Ivan Gunawan le preguntara a un tema bastante sensible cuando Raffi Ahmad llegó a su podcast.

En ese momento, Ivan Gunawan había preguntado sobre cómo era cariñoso por Lily. ¡Desplácese más para descubrir la respuesta de Raffi Ahmad!

«AA tiene un hijo biológico, tiene un hijo adoptivo, no hay diferencia en el amor entre los niños mismos y los nuevos niños A?», Dicho de la revolución Comic8 de YouTube Comic8.

Encontró esa pregunta, el esposo de Nagita Slavina Esto inmediatamente dio una parábola sobre el amor de un niño hacia su padre y su madre. El afecto dado a cada padre ciertamente será el mismo y apropiado, lo mismo también se aplica a los niños, esposas, a sus hermanos menores.

«Es lo mismo. En realidad, eso es lo que tenemos que, seguramente que el interior es así, amamos a la madre y tú somos lo mismo, pero a veces podemos venir aquí más grande (madre). La madre, la nueva madre, pero la misma madre, el padre, para el padre, al hermano menor, a la esposa, a la esposa, a la niña, desafortunadamente debemos ser grandes. intangible Lo que no se puede expresar y eso es lo que podemos sentir «, dijo Raffi Ahmad.

Raffi también recordó cómo Lily podría llegar a su casa hace unos años. Basado en la historia de Raffi, Lily había experimentado un momento difícil después de haber nacido donde el niño fue abandonado en la basura por sus padres biológicos antes de llegar a su residencia.

«Cuando sentía que Lily no tenía 24 horas en ese momento, podría sentir que el niño de un bebé almacenado en un lugar que no valía la pena poner en basura, colocado en la caja clínica. Poner en este orfanato no se había puesto en su lugar», dijo.

Raffi también me dijo en ese momento que Lily había querido ser puesto en un orfanato en Bali. Pero debido a su edad recién nacida, el bebé Lily estaba limitado a poder ir a Bali en avión. Como resultado, Lily fue depositada en la casa de la hermana de Nagita Slavina, Caca Tengker.

«Entonces, cuando fue llevado a nuestro amigo, su amigo era lo mismo que su amigo Caca iba a Bali. Pero todavía era un bebé. Dijo.

Cuando Lily vino a su casa, Raffi Ahmad inmediatamente decidió cuidar al bebé. Además, Raffi recuerda que su esposa y su hijo mayor tienen el deseo de agregar nuevos miembros de la familia.

«Abis Gue Adzanin Si Rayanzza suele estar celoso de que esté acostumbrado, ya que dice el mismo diente. Diviértete.