Cuando se le preguntó sobre los planes de la selección de Indonesia para enfrentar a Irak, Patrick Kluivert: ¡Secreto!

Yeda, VIVA – Entrenador equipo nacional de indonesia Patricio Kluivert manteniendo su plan de juego contra Equipo nacional iraquí el domingo 12 de octubre de 2025 a las 02.30 WIB después de recibir una pregunta de un periodista en una conferencia de prensa previa al partido en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah, el viernes.

Esta pregunta la hizo un periodista después de que las posibilidades de Indonesia de clasificarse para el Mundial de 2026 fueran escasas, tras una derrota por 2-3 en el primer partido de la cuarta ronda del Grupo B de clasificación para el Mundial de 2026 contra Arabia Saudita el jueves (10/09).

«Sería una locura si dijera mis planes ahora, porque entonces puedo concentrarme en esto. Estamos preparando una estrategia que creemos que será la mejor estrategia para tratar con Irak», dijo Kluivert.

«Así que ya verás mañana. Tal vez después del partido de mañana explique lo que hice. No creo que sea necesario por ahora decir qué tipo de plan tengo en mente. Tenemos un plan de rutina, pero no me parece bien si tengo que explicarlo ahora», añadió.

En la misma ocasión, Kluivert afirmó que el partido contra Irak era el más importante en este momento. Según él, la misión actual de su equipo es sólo una: asegurar la victoria.

«Será un partido muy interesante. Por supuesto, después del decepcionante resultado contra Arabia Saudita, necesitamos una victoria», afirmó el técnico holandés.

Indonesia se encuentra actualmente muy lejos en el ranking FIFA del equipo apodado los Leones de Mesopotamia. Si Indonesia ocupa el puesto 119, Irak está muy por encima, en el puesto 58 del mundo.

Al comentar sobre el equipo que ahora dirige Graham Arnold, Kluivert dijo: «Sabemos que Irak es un muy buen equipo».

«En el partido anterior obtuvimos un resultado negativo, pero por supuesto intentamos conseguir un buen resultado», añadió.

Además, ambos equipos aspiran a la victoria en el próximo partido, en aras de su segunda participación en el Mundial, que cada país esperaba desde hacía mucho tiempo.

Irak compitió por última vez en la Copa del Mundo en 1986, mientras que Indonesia participó durante más tiempo, concretamente en 1938, cuando todavía usaba el nombre de Indias Orientales Holandesas. (Hormiga)