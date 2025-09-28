Cuando se le preguntó sobre la revocación de la tarjeta del Palacio del Periodista CNN indonesio, dijo que el Ministro de Estado

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo hadi respondió brevemente sobre la revocación de la tarjeta de identidad Perse Palacio de propiedad periodista CNN IndonesiaDiana Valencia.

En una entrevista después de asistir a una conferencia de prensa en el Ministerio de Edificio de la Salud, Yakarta, el domingo 28 de septiembre de 2025, Prasetyo dijo que el gobierno actualmente está centrando la atención en el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) y mejora de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN).

«Lo importante es lo primero, primero. Primero. No dejes más incidentes», dijo Praseteto, según dijo Antara.

Cronología de la revocación de la identificación de prensa del periodista de CNN indonesio

La Oficina de Press, Medios e Información (BPMI) de la Secretaría Presidencial revocó anteriormente la tarjeta de identidad de Palace Press, propiedad de la periodista de CNN Indonesia, Diana el sábado 27 de septiembre de 2025. Diana en un mensaje en el Palacio del periodista del Grupo de Whatsapp dijo que la revocación se llevó a cabo porque se lo consideró preguntar fuera del contexto del evento.

Diana al mismo tiempo se despidió de retirarse del grupo después de entregar la información.

El editor en jefe de CNN Indonesia, Titin Rosmasari, confirmó la revocación. Explicó que un personal de BPMI llegó a la oficina de televisión de CNN Indonesia en el capitán de Jalan P. Tenderan, Yakarta, para tomar la tarjeta de identidad de Diana Press.

«Es cierto que ha habido una revocación de la identificación de Palace Press en nombre de Diana Valencia. 27 de septiembre de 2025. Precisamente a las 19.15 un oficial de BPMI tomó la identificación de la prensa de Diana en la oficina de Indonesia de CNN», dijo Titin en una declaración escrita, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Actitud indonesia de CNN

Titin admitió que estaba sorprendido por la medida y enfatizó que su partido había enviado una carta oficial a BPMI y al Secretario de Estado para cuestionar la base de la revocación.

«CNN Indonesia ha presentado una carta oficial a BPMI y al Ministro de Estado para cuestionar la acción», dijo.

Consideró que la pregunta planteada por Diana al presidente Prabowo Subianto sobre el programa MBG era realmente relevante e importante para el público.

Diana hizo la pregunta cuando el presidente Prabowo llegó a la Fuerza Aérea de Halim Perdanakusuma, Lanud, Yakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025, después de regresar de visitas extranjeras, incluida la asistencia a la Asamblea General de la ONU.

En esa ocasión, Prabowo había respondido preguntas de los medios sobre casos de envenenamiento en la implementación del programa MBG en varias regiones.

«Este es un gran problema, por lo que debe haber una escasez desde el principio. Pero también estoy seguro de que nos resolveremos bien», dijo Prabowo.

Agregó que continuó monitoreando el desarrollo del caso a pesar de estar en el extranjero.

«Monitoricé el desarrollo. Después de esto, llamaré directamente al jefe de BGN y varios funcionarios», dijo.