Cuando se le preguntó sobre la relación de Ridwan Kamil con la mujer de las iniciales A, Safa Marwah: Tal vez estén relacionados

Jacarta – Cuestiones que acompañan al proceso de divorcio Ridwan Kamil y Atalia Praratya vuelve a plantear una nueva narrativa. Esta vez, la atención del público se centró en la confesión de una mujer con las iniciales A que supuestamente tenía una relación con el exgobernador de Java Occidental.

El nombre de la mujer con las iniciales A sobresale después del celebrismo. Safa Marwah Reveló que hubo comunicación directa de la mujer. Esta confesión también se suma a la lista de especulaciones públicas, luego de que anteriormente se discutiera ampliamente el nombre de Lisa Mariana. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Safa explicó cómo se enteró por primera vez de la existencia de una mujer con las iniciales A. Según Safa, la comunicación comenzó con una carga que la mujer comentó.

«Estaba jugando con Lisa hace dos meses, la niña comentó en Instagram, ‘también jugué con él (RK)'», dijo Safa Marwah, citando la transmisión de Intense Investigation en YouTube, el lunes 5 de enero de 2026.

Cuando leyó el comentario por primera vez, Safa admitió que no se lo tomó demasiado en serio.

«No quise responder, sólo dije, ‘¿Oh, sí?’ eso es todo», explicó Safa.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Safa empezó a comprender que la mujer quería contar la historia de su pasado. Dijo que la mujer sólo quería compartir una historia sobre su cercanía con Ridwan Kamil.

«Me acaba de decir que él también solía estar conmigo», dijo Safa.

Safa luego reveló que la mujer de las iniciales A provenía del mundo del entretenimiento y el modelaje.

«Modelos de revistas para adultos», añadió.

Cuando se le preguntó más sobre la forma de relación entre Ridwan Kamil y esta mujer, Safa no dio ninguna certeza. Sin embargo, admitió que recibió una señal de que su relación no era solo una amistad ordinaria.

«Tal vez estén relacionados, tal vez estén saliendo, no sé qué», supuso.

«Sí (citas) dijo», añadió Safa.

Sin embargo, la mujer de las iniciales A optó por no aparecer en público. Safa dijo que la razón principal de la mujer es porque tiene el estatus de esposa de alguien.

«Realmente estaba charlando con él, ¿quieres aparecer o no?», le preguntó Safa a la mujer.

«No es necesario que me lo digas, dijo. ‘Ya tengo marido, tengo miedo de lo que hará mi marido’, dijo eso», dijo Safa.