Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de referirse a Ahmad Assegaf, la respuesta de Tasya Farasya se entretuvo

Yakarta, Viva – Desde que presentó una demanda por divorcio contra Ahmad assegafcelebridades e influyentes de belleza Tasya farasya Los más activos interactúan con sus seguidores en las redes sociales.

Curiosamente, parecía tomar más tiempo en los hilos, una plataforma que ahora está comenzando a ser muy amada por el público para compartir sus pensamientos de una manera más espontánea. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

A diferencia de Instagram o Tiktok, que a menudo muestra el lado glamoroso de su vida, en los hilos, Tasya en realidad aparece como es. A menudo responde directamente a los comentarios o estatus de ciudadanos casuales y humorísticos.

Recientemente, una carga de los internautas aludió a la madurez de alguien después de romperse.

«Bloquear al ex no es una naturaleza de la madurez … sino cobarde», escribió el interno, citado el miércoles 1 de octubre de 2025.

Tasya no perdió la oportunidad de responder con su propio estilo. Aunque su hogar con Ahmad Assegaf ha terminado, decidió responder al tema a la ligera mientras deslizaba bromas.

«Reconocer que nuestro ex es una persona guapa es la eaaaa masculina del hombre», respondió Tasya, a quien fue recibido de inmediato por el ruido de los ciudadanos.

No solo eso, la conversación en los hilos se calienta cuando otros usuarios hacen más preguntas personales. Tenía curiosidad por saber si Tasya todavía tenía la posibilidad de referirse a Ahmad.

«¿Memong si Baba invita a la reconciliación o no?» Él escribió.

Sin dudarlo, Tasya respondió con una respuesta ingeniosa que nuevamente invitó a la risa de sus seguidores.

«Si avanzas, soy Puntur», respondió brevemente.

La respuesta relajada de Tasya demostró cada vez más que trató de vivir un post -divorce de una manera adulta pero aún colorida. No hay impresión cargada, en su lugar demuestra que puede manejar las interacciones con los fanáticos con su estilo de humor distintivo.

Mientras tanto, la relación entre Tasya Farasya y Ahmad Assegaf ha terminado oficialmente regañando desde el 10 de septiembre de 2025, cuando Ahmad retiró el divorcio. Dos días después, Tasya registró una demanda de divorcio con el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Hasta ahora, el proceso de divorcio aún está en curso.

Muchos internautas califican la actitud de Tasya en los hilos se convierte en una forma real que eligió para hacer las paces con la situación. En lugar de cerrarse, en realidad abrió un espacio de comunicación más líquido con los ciudadanos, incluso cuando alude a la cuestión de su ex marido.