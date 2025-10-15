Cuando se le preguntó si quería la paz con Erika Carlina, la respuesta de DJ Panda fue realmente inesperada

Jacarta – DJ Giovanni Surya Saputra también conocido como DJ Panda Aún no sé si quiero paz con artista Erika Carlina O no.

«Ya verás», dijo DJ Panda, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Admitió que no trajo nada durante el examen. Cuando se le preguntó cuáles eran sus esperanzas en este examen, no respondió mucho. DJ Panda acaba de decir que si todo pudiera terminar en paz sería mejor. Sin embargo, el interesado admitió que aún no se había comunicado con Erika.

«Si es posible, todo terminará bien, no queremos ninguna hostilidad», reiteró.

Anteriormente se informó que la artista Erika Carlina denunció a la policía sobre presuntas amenazas. Así lo confirmó la titular de la Subdirección de Juventud, Niñez y Mujer de la Dirección General de Investigación Criminal Policía Metro JayaComisionado de policía de Iskandarsyah.

«Sí (Erika lo hizo informe a Polda Metro Jaya),», dijo, el jueves 24 de julio de 2025.

El informe se hizo la semana pasada. Hoy, Erika también visitó la sede de la policía de Metro Jaya para aclarar su informe.

«La semana pasada el informe fue que la víctima se sintió amenazada por alguien», dijo.