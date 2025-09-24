¿Cuándo proporcionará evidencia a CID: Rahul Gandhi a CEC en Aland Vote `Fraude ‘







Líder del congreso Rahul Gandhi El miércoles, afirmó que la CE ha puesto un bloqueo en el «robo de votación» solo después de que planteó el asunto, y le preguntó al comisionado electoral jefe Gyanesh Kumar cuando proporcionaría pruebas al CID de Karnataka sobre la «eliminación» de votos en Aland.

El líder de la oposición en el Lok Sabha se refería a los informes de los medios de comunicación de que la CE ha implementado una nueva característica de ‘E-SIGN’ que requiere la verificación basada en Aadhar para la suma o la eliminación de los votos.

«Gyanesh ji, atrapamos el robo y solo entonces recuerdas haber cerrado, ahora lo atraparemos los ladrones también. Entonces díganos, ¿cuándo vas a dar la evidencia al CID? «, Preguntó Gandhi en una publicación en X.

Gyanesh ji, atrapamos el robo, luego recordó que bloqueó, ahora también atraparemos a los ladrones. Entonces dime, ¿cuándo estás dando pruebas al CID? pic.twitter.com/9o1fdbshvt – Rahul Gandhi (@rahulgandhi) 24 de septiembre de 2025

Gandhi había afirmado anteriormente que se buscaban varios votos para ser cancelados en la circunscripción de la Asamblea de Aland en Karnatakadespués de lo cual el CID estatal registró un FIR y ahora está investigando el «voto-pecho».

En una conferencia de prensa antes, había afirmado que se buscaban varios votos para ser eliminados en Aland supuestamente a través de un software, pero el CID lo descubrió y evitó la encuesta «fraude».

Gandhi había instado a la CEC a proporcionar detalles de las personas detrás del «fraude de votación» para que el CID descubra a los que están detrás de él.

Funcionarios de la CESin embargo, dijo que el sistema de verificación no es una reacción a la fila de circunscripción del ensamblaje de Aland como lo señaló Gandhi.

