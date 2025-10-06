Cuando los oficiales de policía de Priok llegaron de repente a cinco Mako Tni, traiga un cono de arroz

Yakarta, Viva – Kapolres Puerto Tanjung Priok AKBP Martuasah Tobbing junto con las filas de los principales funcionarios (PJU) de las Polres realizó una visita sorpresa a una serie de sede TNI en su jurisdicción el lunes 6 de octubre de 2025. Esto se hizo en conmemoración del 80 aniversario del TNI.

Leer también: Segundos de los soldados de Kostrad caen del tanque durante el 80 aniversario del TNI



Polres que asistieron fueron subdirectores del comisionado de policía Yudi Permadi, Kabaglog Kompol William Nititali, Kasat Reskrim Akp I Gusti Ngurah Putu Krisnha Harayana, Kasat Lantas akp Ginanjar Tejasmita, Kasat Narch Turnics Turdy Habibi Ariyanter, KaliBaru, Policía, KaliBaru, Policía, Kalalant, Policía, KaliBayant, Policía, Kalalant, Policía, Kalalant, Policía, Kalalant, Policía, Kalalant, Policía, Kalalant, Policía, Kalalant, Policía, Kalalant, Policía, Kalalyant, Kalalant, Policía, Kalalant, Policía, Kalalyant, Policía KaliBaru, Policía KaliBaru, Policía KaliBaru. Sede AKP Arga Arga Arga Siregar y la estación de policía del puerto de Tanjung Priok.

Esta actividad es una forma de apreciación y respeto de las filas de la Policía Nacional por la dedicación del TNI en el mantenimiento de la soberanía, así como la seguridad de la República Unitaria de Indonesia.

Leer también: Dicho PDIP: la doctrina de defensa presidencial Prabowo no cambió del sistema universitario





La estación de policía del puerto de Tanjung Priok llegó a Mako Tni

Además, la visita también tiene como objetivo fortalecer la sinergia y la solidez entre el TNI y el POLRI, especialmente en la creación de una situación de Kamtibmas segura y propicio.

Leer también: Los hombres virales admiten que el TNI no está dispuesto a pagar las tarifas de OJOL, aparentemente solo trabajadores independientes



«La sinergia y la solidez de los Tni-Polri es la clave principal para crear una situación de Kamtibmas segura y propicio en el área del puerto de Tanjung Priok», dijo el jefe de la policía en sus comentarios.

La serie de visitas comenzó con la sede del Comando de la Marina Pasmar 1 en Marunda, North Yakarta. El grupo de jefes de policía fue bien recibido por Pasops Menart 1 Mar Teniente Coronel Mar Sarman, M.Tr. OPSLA, junto con el personal de Pasmar 1. Como símbolo de felicitaciones, los Kapolres entregaron arroz cone y pasteles de cumpleaños al teniente coronel Representante Pasmar 1. El evento continuó con pasteles y sesiones de fotos grupales.

Además, el grupo de Kapolres se mudó a Mako Kolinlamil y fue recibido por el Jefe de Estado Mayor de Kolinlamil Laksma Tni Edi Haryanto y las filas. La sumisión de cono y pasteles se lleva a cabo nuevamente como una forma de armonía entre las dos instituciones. La actividad era cálida y llena de familiaridad.

La siguiente visita fue realizada a la sede de Satangair Tni AD lentamente Tanjung Priok. El jefe de policía y su séquito fueron recibidos por el teniente coronel de Wadansatangair, CBA Aang Rustandi, junto con las filas de personal. También se llevó a cabo la ceremonia para la entrega del cono y los pasteles de cumpleaños, terminó con una sesión de fotos grupal.

Luego, la visita del subdirector del comisionado de policía, Yudi, continuó a Mako Kodareal III Navy fue bienvenida por el teniente coronel marino Maman Dicky, Dandenma Kodaral III y las filas de Kodaral III, con la entrega del cono de arroz y una foto grupal.