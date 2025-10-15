Cuando le preguntan si ser cantante o vendedora de donuts, esta es la respuesta de Pinkan Mambo

VIVA – número Mambo crema vuelve a estar en el candelero, no sólo por su regreso al mundo de la música, sino también por los negocios abandonar su éxito viral fue un gran éxito. El ex vocalista de Duo Ratu ahora es conocido no solo como cantantepero también como emprendedor culinario que ha logrado vender donuts a precios fantásticos.

Recientemente, los donuts de Pinkan se han convertido en un tema candente de conversación en las redes sociales porque el precio puede alcanzar los 10 millones de IDR para un paquete especial de «vía rápida» para aquellos que quieran hacer una reseña en las redes sociales. Mientras tanto, para compras regulares, una caja de donuts se vende por 200 mil IDR. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En un programa de entrevistas presentado por Feni Rose, Pinkan recibió una interesante pregunta sobre su elección entre volver a la actividad como cantante o centrarse en la venta de donas.

«Si tuvieras que elegir, Pinkan, por ejemplo, cada vez hay más invitaciones a conciertos y pedidos de donas, ¿cuál elegirías?» preguntó Feni Rose, citada en YouTube el miércoles 15 de octubre de 2025.

Con expresión emotiva, Pinkan respondió sinceramente que no podía dejar ninguna de estas dos profesiones. Según él, tanto la música como los donuts tienen un gran significado en el camino de su vida. Especialmente por los donuts que le han salvado la vida cuando no tenía dinero.

«No puedo dejarlos a ambos atrás. Porque cuando no tengo dinero, me dan donuts para comer», dijo Pinkan en tono emocionado.

Pinkan dijo que su negocio de donas nació en momentos difíciles, cuando se encontraba en el punto más bajo de su vida. Inesperadamente, las donas trajeron buena suerte e hicieron que su nombre volviera a surgir en el mundo del entretenimiento y los negocios.

Su marido, Arya Khan, incluso admitió que le sorprendió ver el éxito de su esposa. Cuando Pinkan apareció nuevamente en el escenario, como cuando actuó en el Synchronize Fest a principios de octubre, sus ventas de donas en realidad aumentaron.

«Además, la facturación de donuts está aumentando. ¿Cómo es posible que cuando llego a casa de un concierto él vende cada vez más?», dijo Arya, riendo.