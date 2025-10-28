Cuando las empresas de financiación del automóvil sobreviven en medio de la transformación industrial

Yakarta, VIVA – Las grandes transformaciones en la industria automotriz, desde la electrificación hasta la digitalización de los servicios posventa, requieren una gran resiliencia por parte de los actores empresariales de los sectores de apoyo.

En la cadena de valor automotriz nacional, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) desempeñan un papel importante, desde talleres independientes, fabricantes de repuestos hasta proveedores de accesorios para vehículos.

En medio de estos desafíos, PT Federal International Finance (FIFGRUPO) distribuyó financiación sin intereses por valor de 2.900 millones de IDR a 770 mipymes en toda Indonesia a lo largo de 2025. El programa titulado FIFGROUP 2025 Revolving Fund es un esfuerzo para mantener la sostenibilidad de las pequeñas empresas que desempeñan un papel en el ecosistema automotriz.

«Este Programa de Fondo Rotatorio es un estímulo económico y una forma de colaboración real para el progreso de las MIPYMES en varias regiones», dijo Diah Suran Febrianti, Jefe de la División ESR de PT Astra International Tbk.

Agregó que esta iniciativa está en línea con el compromiso de sustentabilidad de Astra en fortalecer el sector productivo nacional, incluido el sector automotriz, que depende en gran medida del aporte de las Mipymes locales.

Asimismo, Esther Sri Harjati, directora de FIFGROUP, enfatizó que este programa no es solo una asistencia de capital, sino que es parte de la estrategia de sostenibilidad de la empresa para fortalecer la base económica de la gente.

«Queremos garantizar que las MIPYME, incluidas las involucradas en la industria automotriz, puedan continuar desarrollándose y adaptándose a los cambios. Se espera que este apoyo las ayude a enfrentar los desafíos y al mismo tiempo abrir nuevas oportunidades», dijo.

Además de distribuir financiación, FIFGROUP también organiza el MyPYME Development Journey 2025, una serie de capacitaciones para aumentar la capacidad empresarial y la competitividad.

Muchas de las MIPYMES de FIFGROUP tienen vínculos directos con la industria automotriz, como fabricantes de accesorios, talleres a domicilio y empresas de reciclaje de componentes. El apoyo de las microfinanzas les permite continuar operando en medio de crecientes costos de producción y cambios en la dirección de la industria hacia los vehículos eléctricos.

Desde su lanzamiento por primera vez en 2016, se afirma que este programa ha llegado a más de 2.900 MIPYMES con una financiación total que alcanzará los 9.700 millones de IDR a finales de 2024. Algunas de ellas ahora han mejorado y pueden acceder a financiación regular para la expansión empresarial, incluida la apertura de nuevos servicios automotrices en las regiones.