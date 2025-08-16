Cuando la tecnología y la tradición se fusionan

Yakarta, Viva – La Agencia de Gestión de Fondos de Plantación (BPDP) quiere continuar educando que aceite de palma Muy cerca de la comunidad y se puede usar en varios productos que se usan diariamente durante 24 horas, incluida la moda.

Esto fue revelado por el personal superior de la División de Cooperación Social y BPDP MIPYMES, Murti Pagar Intan.

«Estamos tratando de asistir desde varios tipos de actividades que pueden ser seguidas por el aceite de palma MIPYMES. Una de ellas presenta el aceite de palma de la palma de la palma, las sandalias de palma de palma, los productos para la artesanía y muchos otros productos. En el proceso, los actores de MSME que desean ser parte de los socios BPDP pasarán primero por la curación», dijo.

Los productos innovadores que pueden ser producidos por los actores de MIPYME de los derivados de la palma aceitera no solo se limitan a los productos existentes, sino que el desarrollo de otros productos MSME a base de palma aún está abierto.

La declaración de Murti es parte de la participación de BPDP en la exposición Jogja Fashion Week (JFW) 2025. Como plataforma de colaboración estratégica entre tradición, tecnologíay sostenibilidad, JFW 2025 está diseñado para introducir trabajos innovadores basados en el patrimonio cultura y técnicas tradicionales que se adaptan de manera moderna.

Además, también tiene como objetivo construir un ecosistema sostenible mediante la integración de principios ecológicos. Este año, JFW contó con 4 grupos principales, a saber, moda de batik, ropa informal y deportiva, accesorios, artesanías y manualidades.

Se informó, durante la implementación de JFW 2025, los resultados de las transacciones de ventas habían ocurrido, tanto antes del evento, durante el evento como después de la presentación (por orden) alcanzaron Rp2.2 mil millones, un 8 por ciento más que el año pasado y asistieron 15,255 visitantes, un aumento del 37 por ciento del número de visitantes el año pasado.

Lo que hizo BPDP no fue en vano, porque ganó un premio en la categoría de ‘Mejor decoración de stand’ en las actividades celebradas en el Jogja Expo Center, Yogyakarta, hace algún tiempo.

En esta actividad, BPDP muestra productos de moda a base de palma aceitera producidos por MIPYME de socios fomentados de BPDP, a saber, CV. Smart Batik Indonesia, Jayanti Batik y Cambiacraft Indonesia.