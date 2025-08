Cuando la música, la niebla y la cultura, se combinan en una historia inolvidable

Probolinggo, en vivo – Festival Música de jazz sobre la montaña, Jazz Mount Bromo Tuvo lugar animado del 19 de julio y del 25 al 26 de julio 2025 luego en el anfiteatro del complejo javanés javanés, Probolinggo, Java este. Esta actuación musical fue organizada por PT Jazz Gunung Indonesia con el apoyo del Ministerio de Turismo de Indonesia (Kemenpar).

Jazz Mount Bromo es una de las cinco series de eventos de jazz de montaña que durarán hasta 2026. El concepto de actuaciones combina conciertos musicales con vistas al Monte Bromo, ya que su fondo es la atracción principal, así como la diferencia de la mayoría de las otras actuaciones de Jazz Music. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Enjivado con una serie de apariciones de legendarios músicos de jazz y grupos de música popular hoy, aquí hay algunas descripciones de la emoción del Jazz Mount Bromo:

1. Abierto con un espectáculo de títeres interactivos

En el evento de jazz de la serie I Gunung Bromo, la serie de eventos se abrió con una presentación teatral de muñecas de papel del Papermoon Puppet Theatre al que asistieron 204 participantes. Curiosamente, esta actividad también invitó a los niños de primaria a disolverse en actuaciones llenas de valor educativo.

No solo observando la aparición del monólogo de muñecas de papel, la audiencia también fue invitada a sentir la vida diaria de los agricultores caminando por el camino hacia el área de plantación. Esta actividad también se ha convertido en un reflejo de los valores sociales y la vida de la gente local que se visualizan a través de artes escénicas.

Al cerrar la actividad, se invitó a la audiencia a participar en las actividades del taller para hacer muñecas con frutas y verduras.

2. Apariencia del músico de jazz de los 80

Desde la tarde, los músicos de la serie Jazz Mount Bromo parecían animar la atmósfera del concierto de música más emocionante. Sucesivamente, la audiencia se vio mimada por la aparición de Emptyy, Jamie Aditya, Kua Ethnika, el amor es.

Karimata, un famoso grupo musical en los años 80, participó en la emoción de la Serie I de Jazz Mount Bromo, trajo una serie de canciones insignia como «Today Our Out», «Relief» y «Life Story», la banda logró brindar calidez en la fría noche de la meseta de Bromo.

Apareciendo como titular, Music Group Performance CORRIÓ Mejore el jazz de la serie I Mount Bromo en el Anfiteatro del alma javanesa llevando a 2.590 espectadores que se desplazan en el ritmo de la música. Canciones como «Close to My Heart», «I Do Everything For You», hasta que «First Sight» logró invitar a la audiencia a cantar y hacer que la atmósfera sea más animada.

3. Espectáculo especial Monita Tahalea en Jazz Mount Bromo Series II

Los visitantes entusiastas en el evento de Jazz de Mount Bromo aumentaron con 3.042 personas que estaban presentes viendo esta Serie II. Monita Tahalea abrió el escenario de jazz Mount Bromo Series II el viernes 25 de julio de 2025, con su espectáculo especial como un solo artista.

Apareciendo trayendo sus canciones emblemáticas como «Labuan Hati», «Instanty» y «Friend», Monita Tahalea logró invitar a la audiencia a atravesar la música que trajo.

En la segunda noche, el sábado 26 de julio, la audiencia se mimó nuevamente con una serie de actuaciones de músicos que calentaron la noche en el anfiteatro de alma javanesa. A partir del grupo de música étnica Madura, Lorjhu, hasta el trío de jazz francés, Rouge logró estropear a la audiencia con sus canciones. La legendaria banda Tohpati Ethnomission, y Natasya Elvira también animaron la etapa de jazz de Mount Bromo Series II.

La emoción de la edición Bromo del concierto de Jazz Mountain se cerró con la última aparición de Sal Priadi. Además de traer sus canciones emblemáticas, el músico de Malang también hizo que el ambiente de concierto fuera más emocional al invitar a la audiencia a rezar juntos por los miembros de su familia que habían muerto, luego lo cerró con la canción «Gala Sunflower».

4. Jazz Mount Bromo Usung Turismo sostenible y evento verde

Más que una actuación musical, Jazz Mount Bromo es un evento indonesio que lleva un turismo sostenible y el concepto de evento verde en su evento. Uno de ellos es a través del uso de la decoración y la propiedad hecha de amigable para el medio ambiente.

La decoración escénica y el asiento de la audiencia frente a él utilizando instalaciones de bambú son las principales características de este evento. Además, el uso de mosaicos, o tela reciclada como una almohada sentada colocada en el área de la audiencia en armonía con el concepto de evento verde.

5. La facturación del dinero en el monte Bromo Jazz llega a IDR 2 mil millones

Como un evento anual que ha sido esperado por los amantes de la música, Jazz Mount Bromo también contribuye a tener un impacto positivo en la economía de la comunidad alrededor de Bromo. En general, la circulación de dinero estimada durante la implementación de Mount Bromo Jazz logró tocar la cifra de Rp2.2 mil millones.

El mayor logro proviene de la venta de entradas y el alto nivel de ocupación del alojamiento que está casi 100 por ciento por delante y durante el evento. Mientras tanto, una serie de otros sectores de apoyo, como el transporte, también sintieron el impacto positivo del Jazz Mount Bromo. En dos series diferentes, el área de Bazaar que invitó a 51 MIPYME había logrado traer un total de 3.373 visitantes.

6. Otra serie de jazz de montaña

No terminado en Jazz Mount Bromo, una serie de eventos de jazz de montaña continuará en 2025. En este agosto, el próximo Jazz de Mountain se trasladará a la meseta de Ijen, Banyuwangi. Esta presentación musical se llevará a cabo el 9 de agosto de 2025 en el anfiteatro abierto Taman Gandrung Teracota, Jawa Jawa Resort Ijen.

Mientras tanto, Jazz Mount Slamet y Jazz Mount Burangrang se llevan a cabo respectivamente en abril y junio de 2026.