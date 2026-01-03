Cuando la lealtad no significa nada







En Mumbai y otros lugares, las reglas relativas al mérito electoral se han reescrito discretamente. La lealtad y los años de servicio ya no definen quién es recompensado. En cambio, las decisiones las deciden cada vez más tres M: dinero, fuerza y ​​mano de obra.

Hubo un tiempo en que la lealtad al partido, la conducta limpia y una fuerte conexión con la gente eran importantes al reclamar un boleto electoral. Un trabajador tuvo que pasar años construyendo el partido desde la base.

Hoy, estos valores apenas cuentan. La forma en que se distribuyen las papeletas para las elecciones cívicas en todo Maharashtra deja una cosa clara: la vieja creencia de que “la lealtad paga” ya no es cierta.

En todos los partidos, los trabajadores con más años de servicio están siendo dejados de lado mientras se reparten multas en función de la conveniencia, la influencia o los cálculos de último momento. La lealtad por sí sola ya no es garantía de recompensa. Ningún partido es una excepción a este nuevo mantra político.

Los susurros de las bases se han vuelto más fuertes con los aspirantes que alegan que se les exige dinero en efectivo para las entradas del partido, acusaciones que son públicamente explosivas pero que a menudo no tienen fundamento legal, incluso si los cargos pudieran tener algún mérito.

A medida que se dejan de lado la ética y la moralidad, la política deja de ser un servicio público y se convierte en una cruda lucha por el poder.

El difunto Bharat Ratna y ex Primer Ministro Atal Bihari Vajpayee Dijo una vez en una entrevista de 1988: “Nunca he considerado la mera supervivencia en el poder como un logro, del mismo modo que nunca he visto llegar al poder como un logro en sí mismo”. La lucha actual por boletos y alianzas, agadis, luchas amistosas y entendimientos tácticos con socios ideológicamente contradictorios simplemente para permanecer en el poder refleja exactamente la mentalidad opuesta.

El patrón de mentalidad “hambriento de poder” es visible en toda la zona urbana de Maharashtra. Los líderes de partidos rivales son admitidos en el último minuto y se les entregan boletos a las pocas horas, y a veces a los pocos minutos de cambiar de bando. El caos que siguió al anuncio de las listas de candidatos en Mumbai, Thane, Nashik, Chhatrapati Sambhajinagar y otras corporaciones municipales subraya el cambio en los méritos electorales y la distribución de boletas.

Esta crisis no se limita a un campo político. Todos los partidos políticos importantes se enfrentan a problemas de rebelión, disidencia interna y acusaciones de distribución injusta de entradas. En conjunto, estas tendencias reflejan una desconexión cada vez mayor entre el liderazgo y los trabajadores y cómo los partidos están perdiendo constantemente su principal PVU de disciplina y lealtad.

Lo que hace que este cambio sea más sorprendente es que se está desarrollando principalmente en áreas urbanas y semiurbanas, donde los niveles de alfabetización son altos y los votantes tienen conciencia política. Estos no son electorados desinformados. Sin embargo, la distribución de boletas sigue ignorando el mérito y el trabajo de base, lo que refuerza la sensación de que las elecciones electorales están impulsadas más por ecuaciones de poder que por la credibilidad pública.

En varios distritos municipales reservados para mujeres, en lugar de recompensar a las trabajadoras dedicadas, los boletos han ido a parar a hijas, esposas y nueras de líderes y funcionarios. Para los karyakartas con muchos años de servicio que han esperado pacientemente durante años, el mensaje es contundente: la lealtad y el trabajo duro ya no dan puntos. Su papel se reduce a movilizar multitudes que defienden al partido en las calles y en las redes sociales y a ampliar la base del partido mientras sus posiciones de liderazgo siguen fuera de su alcance.

Este cambio no ha ocurrido por casualidad. Ha sucedido porque los líderes de hoy ya no temen a los trabajadores del partido, a los votantes o incluso a los medios de comunicación. Actúan con la confianza de que ninguno de estos grupos puede realmente desafiarlos. Una vez elecciones se ganan, la rendición de cuentas se desvanece rápidamente.

Los trabajadores pueden protestar, pero los líderes saben que la ira en el terreno rara vez altera las decisiones sobre las candidaturas o derrota a los candidatos oficiales. Los votantes pueden quejarse, pero a menudo tienen opciones limitadas el día de las elecciones. Las críticas de los medios se dejan de lado como ruido temporal. Esta sensación de invencibilidad política ha normalizado prácticas que antes habrían provocado indignación pública.

Como resultado, las personas con poder monetario están emergiendo rápidamente como líderes en todos los partidos. Muchos tienen pocos antecedentes políticos, pero ascienden rápidamente porque pueden financiar campañas, gestionar multitudes y soportar los gastos electorales. Para ellos, la política no es un largo camino de servicio; es un símbolo de estatus, una ruta nueva y fácil para un mayor crecimiento personal.

Esta creciente brecha entre líderes y trabajadores debilita a los partidos políticos desde adentro. Ningún partido puede sobrevivir sólo con dinero y fuerza. También necesita creencia, confianza y compromiso emocional. Cuando los trabajadores se sienten reemplazables, el compromiso se vuelve mecánico en lugar de sincero.

El peligro va más allá de la política partidista. Cuando el mérito electoral se reduce a riqueza y poder, la democracia misma se reduce. La política se vuelve inaccesible para los ciudadanos comunes y corrientes que quieren servir pero no pueden permitirse el lujo de comprar su entrada. Riesgos de la vida pública convirtiéndose en un club privado en lugar de un servicio público.

A menos de dos semanas de las elecciones para la Corporación Municipal de Brihanmumbai y otros 28 organismos cívicos, nadie habla de problemas reales, como baches, vendedores ambulantes, invasiones, escasez de agua, drenaje e inundaciones, ni de las soluciones que tienen para abordarlos.

En cambio, los partidos están ocupados montando carretes, defendiendo sus decisiones y justificando la distribución de entradas, mostrando claramente que les importa más el interés personal que la ciudad misma.

“La gente no debería tener miedo de sus gobierno. Los gobiernos deberían tener miedo de su pueblo», escribió Alan Moore, un conocido escritor británico. Pero la ironía es que hoy la política india parece estar moviéndose en la dirección opuesta.

Cuando los líderes dejan de temer a los trabajadores, a los votantes y a la rendición de cuentas, la democracia se debilita incluso cuando las victorias electorales se hacen más ruidosas. El costo de esta política no se pagará inmediatamente en las urnas, sino que se pagará con confianza y decadencia democrática.

Sanjeev Shivadekar es editor político, al mediodía. Él tuitea @SanjeevShivadek

