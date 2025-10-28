Cuando la comunidad de motocicletas automáticas se convierte en la columna vertebral de las actividades automotrices

Semarang, VIVA – Cientos de miembros comunidad de motos máticos de varias regiones de Java Central se reunieron en Semarang para participar en el Encuentro Feders 2025 celebrado por Petróleo federal no hace mucho.

Acudieron con motos de varios modelos y colores, llenando la zona de Hens 99 – Tipis Tipis Aja, donde se desarrolló el evento. Esta actividad es un lugar de encuentro para los amantes de las motos automáticas así como un medio para compartir experiencias sobre el confort y mantenimiento del vehículo.

Tras celebrarse con éxito en Surabaya, este evento titulado «Zona Nyaman» es la continuación de una serie de actividades iniciadas por PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) para acercarse a la comunidad de usuarios de motos automáticas en varias ciudades.

En Semarang, las actividades comienzan con un paseo por la ciudad que pasa por íconos de la ciudad como Lawang Sewu, Simpang Lima y el área de Kota Lama. Los participantes también visitaron varios Centros Petroleros Federales (FOC) para conocer de primera mano el proceso de mantenimiento de las motos y participar en los diversos desafíos ligeros que se habían preparado.

El director general de desarrollo de mercado de PT EMLI, Rommy Averdy Saat, afirmó que la comunidad es una parte importante del mundo del automóvil, incluso para los usuarios de motocicletas automáticas.

«Vemos que la comunidad de motos automáticas en Semarang es muy activa y tiene un fuerte sentido de unión. A través de esta actividad queremos fortalecer las relaciones y proporcionar un espacio para compartir conocimientos sobre la comodidad de conducción», dijo en un comunicado oficial, el martes 28 de octubre de 2025.

Además del recorrido por la ciudad, los participantes participaron en una sesión de discusión con representantes de Federal Oil y la comunidad sobre la importancia del uso de lubricantes sintéticos que se adapten a las características de los motores automáticos de las motos. El evento también estuvo amenizado con diversos juegos, entretenimiento y premios para la comunidad que estuvo activa durante la actividad.

La serie Feders Gathering continuará en varias otras ciudades, centrándose principalmente en la colaboración con la comunidad de usuarios de motocicletas automáticas y los esfuerzos para crear conciencia sobre la importancia del mantenimiento adecuado del vehículo.