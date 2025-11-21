Cuando Indonesia sacudió por primera vez el escenario del fútbol mundial, Francia apareció en la Copa del Mundo en un barco durante 2 meses.

Jacarta – El viaje del fútbol indonesio a la escena mundial no comenzó en la era moderna, cuando nombres como Egy Maulana Vikri, Marselino Ferdinan o Justin Hubner acapararon la atención del público. Las huellas de esta historia quedaron registradas mucho antes de que Indonesia se independizara, concretamente en 1938.

Cuando un equipo representa un territorio colonial Indias Orientales Holandesas (ahora Indonesia) navegó durante casi dos meses a Francia para participar en la Copa Mundial de la FIFA de 1938.

La salida que tuvo lugar el 27 de abril de 1938 del puerto de Tanjung Priok no fue sólo un viaje deportivo. Se trata de un récord histórico que convirtió a Indonesia en el primer país asiático en aparecer en una fase final de la Copa del Mundo.

Sin instalaciones modernas, sin una preparación sofisticada, sin siquiera una liga profesional, llegaron con un capital: el orgullo de representar a su patria y el amor por el fútbol.



Selección nacional de las Indias Orientales Holandesas (ahora Indonesia) contra Hungría en el Mundial de 1938

En última instancia, el equipo se convirtió en la base de la identidad futbolística nacional, recordando que Indonesia alguna vez estuvo en pie de igualdad con los gigantes mundiales y todavía tiene la oportunidad de repetir logros similares en el futuro.

Salida histórica desde Tanjung Priok con Barco

A finales de abril de 1938, el público fue testigo de un momento histórico en el puerto de Tanjung Priok. La escuadra de las Indias Orientales Holandesas abordó un barco para navegar casi dos meses hacia Europa. No había aviones privados ni fisioterapeutas repletos de tecnología como los equipos actuales. Los jugadores son trabajadores, estudiantes, empleados y jóvenes que pasan su tiempo en el pequeño campo polvoriento después de las horas de trabajo o estudio.

Un equipo multiétnico que es la personificación de la diversidad

El equipo que viajó a Francia era una representación real de la antigua diversidad cultural de Indonesia. La mayoría de los jugadores son nativos, pero también hay jugadores de ascendencia holandesa y china. Algunos nombres registrados en la historia del fútbol indonesio incluyen:

Achmad Nawir como capitán del equipo Tan Mo Heng como portero Herman Sommers Franz Meeng Isaac Pattiwael Hans Taihattu Pan Hong Tjien Jack Samuels Suwardi Soedermandji anwar sutan Frans Pede Rukom

Mínima preparación, máximo entusiasmo

A diferencia de la generación moderna que entrena con preparadores físicos, analistas de vídeo, ciencias del deporte y gestión nutricional, el equipo de 1938 sólo entrenaba con instalaciones mínimas. Todavía no existía una liga profesional. Los estadios estándar internacionales aún no están disponibles.