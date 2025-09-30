Cuando Greysia Polii fue nombrado para compartir inspiración e invitar a los niños a soñar a través de Badminton

VIVA – popularidad bádminton En Indonesia nuevamente recibió el centro de atención. Basado en los resultados de los estudios globales realizados por HSBC y World Badminton Federation (Bwf), registró más del 60 por ciento de las personas indonesias como este deporte. Esta figura coloca al bádminton paralelo al fútbol como el deporte más popular del país.

Curiosamente, la misma investigación también registró la mitad de la población indonesia había jugado bádminton en los últimos 12 meses. Este hecho confirma la fuerte posición de Indonesia como uno de los mercados más grandes, así como la base de los fanáticos del bádminton en el mundo.

Al ver este gran potencial, HSBC junto con BWF lanzó el programa HSBC Coaching Clinic 2025. Esta actividad se llevó a cabo como una forma de compromiso de las dos partes para apoyar el desarrollo del bádminton global, especialmente en Indonesia.

El programa no solo está destinado a niños que les gusta el bádminton, sino que también brinda oportunidades para que los clientes de HSBC Premier canalicen el interés deportivo de sus hijos.

Además, esta actividad también presenta una dimensión humanitaria a través de la colaboración con Olimpiadas Especiales Indonesia. Los niños con necesidades especiales están involucrados para experimentar la experiencia de entrenamiento directamente con atletas profesionales.

El director internacional de riqueza y banca principal de HSBC Indonesia, Lanny Hendra, dijo que esta cooperación era una clara prueba de apoyo para los deportes indonesios.

«La cooperación de HSBC con BWF es una prueba clara de nuestro apoyo a los deportes y los esfuerzos para alentar un estilo de vida saludable. A través de esta colaboración, HSBC ayudó a expandir el alcance de Badminton e inspirar a más personas a jugar y sentir los beneficios positivos de este deporte».

El Secretario General de BWF, Thomas Lund, agregó que su partido se había convertido en un socio importante en el apoyo a la visión de BWF para expandir el alcance del bádminton en todo el mundo.

«A través de iniciativas como esta clínica de entrenamiento, podemos asegurarnos de que más jóvenes se inspiren para amar, jugar y lograr logros en el bádminton».

Medallista de oro olímpico, Greysia poliiquien también asistió al programa, también expresó su esperanza de que a través de esta capacitación abre muchas oportunidades e impactos positivos para los participantes.

«El bádminton me ha dado la oportunidad de soñar y lograrlo. A través de este entrenamiento, quiero compartir experiencias, valores de deportividad y un espíritu infalible. Espero que los participantes se den cuenta de que este deporte puede abrir muchas oportunidades y tener un impacto positivo en sus vidas».