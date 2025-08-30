Cuando ESPORTS Heat Pacu Line, PUBG Mobile se convierte en un aliento de los atletas de RIAU

VIVA – PUBG Mobile no solo dominar el mundo deportes electrónicosPero ahora está confirmado deporte Indonesio tradicional. En el festival Pista 2025 En el borde de Narosa, Teluk Kuantan, RIAU, del 20 al 24 de agosto, este juego Battle Royale brinda apoyo operativo para cuatro equipos que compitieron: Long Sacred Lumps, Rajo Bujang, Limgo Sati Rantau Kuantan y Ngiang Kuantan Cahayo Nagori.

Además de la logística, la presencia de la icónica mascota móvil PUBG, Survivor solitario, fomenta el entusiasmo adicional para los atletas. Esta presencia también es una motivación para la comunidad y los espectadores que siguen la carrera.

Uno de los equipos de apoyo receptores, Limgo Sati Rantau Kuantan, logró penetrar en la ronda final y ocupar la novena posición.

«Realmente apreciamos el apoyo de PUBG Mobile. Esta asistencia hace que el equipo parezca más seguro. Esperemos que esta colaboración también haga que la tradición de la pista sea más conocida», dijo Herdianto, el tesorero Limgo Sati.

Según Adi Eka Putra, gerente de proyectos de PUBG Mobile Indonesia, este soporte está en línea con su filosofía de juego: Never Give Up, Work y Sportsmanship.

«Estamos orgullosos de poder apoyar la lucha de los equipos de pasarela. Su espíritu de lucha en esta competencia refleja los valores que llevamos en el juego y la vida real», dijo Adi.

Este paso confirma que PUBG Mobile no es solo una cuestión de deportes electrónicos. Anteriormente, este juego había colaborado con Rich Brian, Bernadya, Weird Genius, Indomie y Gojek

Elevar la cultura indonesia a la etapa global. Indonesia también a menudo alberga torneos internacionales como PMGC 2022 y PMSL Sea 2025.

Además, la última actualización de gráficos súper suaves en la versión 4.0 promete jugar a la experiencia más suave, reduce los retrasos en un 50%, al tiempo que mantiene la resistencia del jugador cuando compite mucho.

Con este paso, PUBG Mobile demuestra que los deportes, tanto tradicionales como digitales, pueden ir de la mano, fomentar un espíritu de lucha y un orgullo local.