¿Cuándo es la última fecha límite para la activación de la cuenta Coretax? Aquí está la explicación oficial

Jacarta – A principios de 2026, las cuestiones relativas a la administración tributaria volverán a ser motivo de preocupación. No pocos todavía están confundidos acerca de las obligaciones de activación de cuentas. impuesto central Dirección General Impuesto (DJP).

Esta ansiedad no surge sin causa. Existe una noticia generalizada de que el 31 de diciembre de 2025 es la fecha límite para la activación de Coretax. Como resultado, muchos contribuyentes acudieron en masa a la oficina de impuestos para confirmar el estado de su cuenta.

Coretax DJP en sí es un sistema integrado de administración tributaria que se inauguró el 31 de diciembre de 2024 y se utiliza oficialmente desde el 1 de enero de 2025. Este sistema reemplaza a DJP Online y está diseñado como una aplicación integral que cubre todo el proceso tributario, desde los informes SPT hasta otros servicios administrativos.

Sin embargo, desde el inicio de su implementación, DJP no ha requerido que la activación de la cuenta se realice simultáneamente. Entonces, ¿es cierto que la fecha límite para activar una cuenta Coretax es el 31 de diciembre de 2025?

Respondiendo a las preocupaciones del público, DJP emitió un Anuncio para el Director de Extensión, Servicios y Relaciones Públicas Número PENG-54/PJ.09/2025. El anuncio explica que la activación de la cuenta Coretax DJP aún se puede realizar en 2026, siempre que se realice antes de la presentación del SPT Anual para el año fiscal 2025.

Por lo tanto, no existe una obligación absoluta de completar la activación antes del 31 de diciembre de 2025. DJP también garantiza que no se impondrán sanciones únicamente por retrasos en la activación de la cuenta, siempre que se sigan cumpliendo las obligaciones fiscales de acuerdo con la normativa aplicable.

Tenga en cuenta que una cuenta Coretax no solo funciona como un lugar de almacenamiento de documentos. Este sistema también permite a los contribuyentes presentar declaraciones de impuestos, presentar diversas solicitudes de impuestos y acceder a información tributaria básica en línea.