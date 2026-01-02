¿Cuándo es el último viernes del mes de Rajab 2026? Reserve la fecha para más adoración.

VIVA – Mes Rajab Siempre ha sido un momento especial para que los musulmanes aumenten su culto. Además de ser uno de los meses haram, Rajab también se utiliza a menudo para aumentar la práctica.

A medida que se acerca el mes, muchos musulmanes empiezan a saber cuándo es el último viernes. el mes de Rajab 1447 Hégira. Se considera importante conocer la fecha exacta para que los preparativos para el culto se puedan llevar a cabo de manera más óptima.

Basado en el Calendario Hijri de Indonesia 2025/2026 publicado por el Ministerio de Religión, 1 Rajab 1447 H cae el domingo 21 de diciembre de 2025 y finaliza el 19 de enero de 2026.

Entonces, según los cálculos del calendario, el último viernes del mes Rajab 1447 H cae el 16 de enero de 2026.

Etimológicamente Rajab significa noble o grande. Desde la antigüedad árabe, Rajab ha sido glorificada por la prohibición de la guerra y llena de diversas actividades religiosas. Por lo tanto, Rajab es uno de los cuatro meses prohibidos, además de Dzulqa’dah, Dzulhijjah y Muharram.

La importancia del mes de Rajab también se menciona en los hadices de Bukhari y Muslim. El Profeta SAW dijo: «Hay un río Rajab en el cielo, su agua es más blanca que la leche, más dulce que la miel. Quien ayune durante un día en el mes de Rajab, Allah SWT seguramente le dará de beber de ese río».

Además del último viernes, el mes de Rajab 1447 H también contiene acontecimientos importantes en la historia islámica. El 27 de Rajab de 1447 H, que coincide con el viernes 16 de enero de 2026, se conmemora como el Isra Miraj del Profeta Muhammad SAW. Fue durante este incidente que Rasulullah SAW recibió la orden de orar cinco veces al día después de viajar desde la Gran Mezquita a la Mezquita de Aqsa y luego a Sidratul Muntaha.

Prácticas sunnah en el mes de Rajab

Los eruditos recomiendan una serie de prácticas sunnah durante el mes de Rajab como una forma de incrementar la adoración. Entre ellos se encuentra la lectura de una oración al entrar en el mes de Rajab.

Allaahumma Barik Lanaa y Rajab wa sya’baana, wa ballighnaa ramadhaana.

Significado: «Oh Allah, bendícenos en los meses de Rajab y Sha’ban, y líbranos en el mes de Ramadán».

Además, los eruditos también recomiendan aumentar el ayuno sunnah, el dhikr con tasbih y aumentar el istighfar en el mes de Rajab.

El ayuno de Rajab en sí no tiene prohibiciones especiales y la ley es la misma que el ayuno sunnah en otros meses, como el ayuno de lunes a jueves o el ayuno de mitad de mes (ayuno ayyamul bidh).