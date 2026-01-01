¿Cuándo es el juego tecnológico de Texas? Calendario de playoffs del CFB y cómo verlos

El El Orange Bowl aún no ha comenzadopero las emociones ya están a tope, y el jueves 1 de enero finalmente llegará el día. Esta temporada, el Asaltantes rojos de Texas Tech y los patos de Oregón tomar el centro del escenario en el juego anual.

Texas Tech y Oregon se encuentran con la historia llegando a un punto crítico. Este es un momento previo al juego creado para las mariposas, tanto las buenas como las aterradoras, y ambas bases de fanáticos llevan las suyas con orgullo. ¿Estás listo todavía?

Para Texas Tech, este juego se siente realmente personal. Es coraje con un pulso fuerte y una fe agudizada por años de espera por este juego. el rojo asaltantes llegan llevando más que cascos y manuales de estrategia. Aportan confianza y experiencia. Cada jugada del enfrentamiento promete un poco de emoción, un poco magia y mucho corazón.

Oregon entra con una energía diferente. Son suaves, rápidos y súper llamativos. Los Ducks no avanzan lentamente hacia la temporada de tazones. Llegan con toneladas de arrogancia. Su confianza es fácil de ver bajo los cielos de Miami, desafiando a cualquiera a dudar de ellos. Este es un equipo que sabe que es divertido verlo en cualquier lugar.

La belleza de este enfrentamiento vive en la anticipación y en las respiraciones profundas antes del inicio. También vive en la forma en que la multitud crece mientras las bandas calientan y las miradas intercambiadas entre los compañeros que saben lo que está en juego. Este juego se trata de emoción que se alinea hombro con hombro con preparación. Se trata de la creencia coqueteando con la posibilidad y de dos programas dispuestos a convertir el sentimiento en fuegos artificiales.

El Orange Bowl espera. Los corazones ya están acelerados. El inicio no puede llegar lo suficientemente pronto, ¿verdad? Ambos equipos ya son una escuela de herencia en lo que a fútbol se refiere, y eso debería hacer un gran enfrentamiento. Entonces, entremos en los detalles.

Cómo ver a los Texas Tech Red Raiders y los Oregon Ducks en el Orange Bowl

Los Oregon Ducks (12-1) jugarán contra los Texas Tech Red Raiders No. 4 (12-1) en el Orange Bowl, a partir de las 12 pm ET en Miami Gardens, Florida. Oregon es favorito para ganar este juego por 2,5 puntos.

Evento: Estadio Hard Rock en Miami Gardens, Florida

Estadio Hard Rock en Miami Gardens, Florida Tiempo: Mediodía ET

Mediodía ET Transmisión: Fubo

Fubo TELEVISOR: ESPN

Texas Tech vs. Oregon entre los juegos de playoffs de fútbol universitario más emocionantes

El juego entre Texas Tech y Oregon está entre los más esperados del CFP de este año, porque es uno de los juegos más igualados del torneo. Ambos equipos son físicos, agresivos y rápidos. Ambos equipos cuentan además con jugadores de élite y entrenadores de primer nivel.

Para Texas Tech, «el mariscal de campo senior Behren Morton lidera la ofensiva de los Red Raiders». Daniel Kohn de CBS Sports toma notas en un artículo previo al juego saldrá el miércoles 31 de diciembre. “En 11 juegos esta temporada, completó el 67% de sus pases para 2,643 yardas y 22 touchdowns con cuatro intercepciones”.

Y añade: «Ha lanzado siete touchdowns sin intercepciones en los últimos cuatro juegos. En la victoria sobre BYU, completó 20 de 33 pases para 215 yardas y dos touchdowns».

Esta temporada, según ESPN e investigación escolarTexas Tech ha promediado 26,2 puntos más por partido, con 42,5 puntos, que Oregon cedió con 16,3.