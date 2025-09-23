`Cuando en la política, necesito ser de piel gruesa ‘: Delhi HC a Gaurav Bhatia de BJP







El Tribunal Superior de Delhi El martes dijo que una persona que está en política tiene que ser «de piel gruesa», pero se debe hacer una distinción entre la sátira y la difamación.

El juez Amit Bansal hizo las observaciones mientras escuchaba una solicitud del líder de BJP y defensor senior Gaurav Bhatia en busca de la eliminación del contenido «difamatorio» de las redes sociales por su aparición en un programa de noticias de televisión a principios de este mes, donde, según los informes, se lo vieron usando un kurta «sin ningún pantalón/pijama».

El abogado que aparecía para Bhatia le dijo a la corte que llevaba pantalones cortos y que el camarógrafo mostró la mitad inferior de su cuerpo por error.

Él afirmó que redes sociales Las publicaciones relacionadas con el incidente violan la privacidad de Bhatia, y los comentarios objetables deben eliminarse.

El juez dijo que el tribunal debe ser muy cuidadoso al pasar una orden judicial ex parte, y combinó el asunto para una audiencia el 25 de septiembre.

«Tenemos que tener mucho cuidado. La Corte Suprema ha dicho que no debe aprobar las órdenes ex parte en tales casos. Tenemos que tener mucho cuidado», el juez comentó.

El abogado sostuvo que la imagen fue «tomada en la privacidad» de su hogar y no debería haber circulado sin su consentimiento.

«Fue una invasión de mi privacidad (Bhatia). Estaba sentado en la privacidad de mi hogar. Tales fotos, en primer lugar, no pueden circularse sin mi consentimiento», dijo.

A esto, dijo el juez: «Tienen la entrevista; no entran en su hogar».

«Cuando estés en la política, tienes que ser de piel gruesa. Tendremos que seleccionar lo que es satírico y lo que es difamatorio. Así que por ahora debemos distinguir entre comentarios ofensivos y satíricos», dijo el juez.

El juez, sin embargo, dijo que obsceno comentario tengo que ser derribado.

