Cuando el PSSI anunció a John Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia

VIVA – Vicepresidente General PSSIZainudin Amali, no quiere dar certezas sobre el momento del anuncio del nuevo entrenador Equipo Nacional Indonesia.

Destacó que todos los procesos y anuncios oficiales serían transmitidos por el Presidente General del PSSI, Erick Thohir.

«Esperen el anuncio del señor Erick», dijo Zainudin al equipo de prensa el lunes.

Cuando se le preguntó cuál fue el anuncio del entrenador Selección Nacional de Indonesia se celebrará en enero o febrero, Zainudin se mostró nuevamente reacio a dar una respuesta definitiva. De hecho, dirigió la pregunta al presidente de la Agencia del Equipo Nacional (BTN), Sumardji.

«Pregúntele al señor Mardji», dijo brevemente Zainudin.

Sin embargo, Zainudin confirmó que el proceso de selección había entrado en su etapa final. Dijo que PSSI había entregado completamente el proceso de finalización a Sumardji.

«Se lo hemos entregado al señor Mardji para que lo finalice. Más tarde será anunciado directamente por el Presidente General», explicó.

Cuando se le preguntó si el proceso de selección de entrenadores había alcanzado el 80 por ciento, Zainudin volvió a negarse a especular y enfatizó que no era él quien transmitía esta información.

«Pregúntele al señor Mardji», dijo de nuevo.

No Juan Herdman Recientemente, se le ha referido ampliamente como el candidato más fuerte para entrenar a la selección nacional de Indonesia. Sin embargo, Zainudin pidió que la sentencia no fuera dirigida a él personalmente.

«No lo creo. Según los amigos de Exco PSSI. Ya hemos hecho una evaluación. Todavía queda un candidato, ¿verdad? Giovanni van Bronckhorst», dijo.

Zainudin también destacó que antes de que el Presidente General del PSSI lo anunciara oficialmente, todas las posibilidades todavía estaban abiertas.

«Antes de que lo anunciara el Presidente General, el potencial todavía estaba ahí», afirmó.

Cuando surgieron especulaciones sobre la composición de las posibilidades del 80 por ciento para John Herdman y del 20 por ciento para Giovanni van Bronckhorst, Zainudin nuevamente se negó a hacer comentarios.

«Eso no es lo que dije. No lo escribas mal. Seré yo quien será acosado otra vez», dijo Zainudin con una sonrisa.

Destacó que todo el proceso de selección y presentación de candidatos estuvo a cargo del Presidente del BTN.

«La persona con ambos nombres era el señor Mardji. Discutimos lo que presentó», añadió.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la veracidad de la noticia de que John Herdman había sido elegido entrenador de la selección de Indonesia, Zainudin respondió brevemente y se mantuvo firme.