Cuando el mundo se dividió, 15 mil exploradores musulmanes del mundo unieron la misión para la paz mundial

Yakarta, Viva – Más de 15 mil participantes de Indonesia y 23 países estarán presentes en el Scout Moslem Moslem 2025 Jamboree (WMSJ), un Jamboree explorar El primer musulmán del mundo que se celebra en Cibubur Campsite, Yakarta, del 9 al 14 de septiembre de 2025.

El presidente del comité WMSJ, Riza Azhari, enfatizó que esta actividad no era solo un evento de exploración, sino también un foro para imprimir la generación joven como agentes de cambio (Agente de Cambio) y Agente de Paz (Agente de Paz).

«Esperamos que cada participante, tanto del archipiélago como de los países extranjeros, regrese a casa con un líder mental audaz, responsable y sabio», explicó Riza Azhari en su declaración, el jueves 21 de agosto de 2025.

Según Riza, se espera que los participantes sean un ejemplo en su comunidad, iniciaron un movimiento positivo y difundieron el espíritu de paz y diálogo entre los grupos.

En medio de aumentar la amenaza del conflicto global, Riza evaluó que el papel de los jóvenes es muy importante como un puente de la Hermandad Mundial.

«Las reuniones cruzadas y nacionales en WMSJ son la capital principal para la generación más joven para dar a luz a acciones concretas para la paz», agregó.

Mientras tanto, el comité de eventos, Bangu Luhur, explicó que miles de participantes participarían en diversas actividades sociales, educativas y de colaboración que fomentan la creatividad, la innovación y la preocupación por el entorno circundante.



80 coreografía en pre-wmsj 2025 pre-

«Queremos capacitar a los participantes para que piensen de manera creativa, se atreve a tomar iniciativas y presentar soluciones a los desafíos sociales. El principio: pensar global, actuar en local», dijo Bangu.

Con el espíritu de somos musulmanes, civilizados, unidos y pacíficos, WMSJ 2025 estuvo presente para construir civilización, fortalecer la hermandad global y expresar la paz de Indonesia para el mundo.