¿Cuándo debutó Adrian Wibowo en el equipo nacional de Indonesia, el delantero Los Angeles FC dijo sin rodeos …

VIVA – Jugador de Los Ángeles FC (LAFC) de los Estados Unidos, Adrian Wibowoafirmado por ser impaciente inmediatamente hizo su debut juntos Equipo nacional Indonesia.

Reveló esto después de ver a Garuda festejando directamente goles sobre Taiwán en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, viernes por la noche, 5 de septiembre de 2025.

«Espero debutar pronto para el equipo nacional», dijo Adrian en la zona mixta del estadio GBT, informado por Antara.

En ese partido, el jugador de 19 años fue visto sentado en las gradas con otros seis nombres que no fueron incluidos en la lista de escuadrones: Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Ricky Kambuaya e Yance Sayuri.

Adrian también confirmó la noticia de que tenía sangre indonesia de Surabaya. Este momento se siente especial porque por primera vez pisó la ciudad de los héroes. «Me gusta. Esto es lo mejor que he sentido. Disfruto cada segundo (en Surabaya)», dijo.

Mientras tanto, presidente de PSSI Erick thohir También abierto a la oportunidad del debut de Adrian cuando Indonesia contra el Líbano, el lunes (8/9), en el estadio GBT. Erick asegura que el proceso administrativo sea la clave principal.

«(Administración) No hay problema. Solo esperando una carta de los Estados Unidos (Estados Unidos). No sé (puede jugar o no). La correspondencia aún debe completarse», dijo Erick.

En contraste con la mayoría de los descendientes que nacieron en los Países Bajos, Adrian no necesitaba someterse a un proceso de naturalización. Inmediatamente calificó porque tenía un linaje indonesio de su padre.

Sobre la citación a Equipo nacional indonesioAdrian dijo que estaba sorprendido. «Es realmente realmente rápido», dijo.