¿Cuándo comenzará la Premier League 2025/2026? Este es un horario completo y hechos interesantes

VIVA – Liga Premier La temporada 2025/26 está oficialmente programada para comenzar el viernes 15 de agosto de 2025, hora local o el sábado por la mañana temprano, 16 de agosto de 2025, con el partido inaugural para reunir al campeón defensor Liverpool Contra Bournemouth en Anfield.
Este partido será debut Liga Premier Para Arne Slot como entrenador campeón defensor, quien fue probado de inmediato al entretener al equipo de Andoni Iraola.
Mientras tanto, el equipo de promoción de Sunderland jugará su partido de casta más alto por primera vez desde 2017, el anfitrión West Ham United.
Otros dos equipos promocionales, Leeds United y Burnley, enfrentarán un partido difícil con cada uno de los Everton y el Tottenham Hotspur.
Pero el juego que se predice que es el mayor punto culminante de la primera semana es el duelo clásico entre Manchester United Conversenal en Old Trafford, que está programado para el domingo por la noche, a las 16:30 hora local.
La temporada 2025/26 se cerrará el domingo 24 de mayo de 2026, con diez partidos jugados simultáneamente. Uno de los partidos más esperados es Manchester City Vs Aston Villa, una dramática determinación de la prueba de partido de la temporada 2021/22.
Calendario completo de la Semana de Apertura de la Premier League 2025/26 (WIB)
Sábado 16 de agosto – 02.00 WIB: Liverpool vs Bournemouth
Sábado, 16 de agosto – 18.30 WIB: Aston Villa vs Newcastle United
Sábado, 16 de agosto – 21.00 WIB: Brighton vs Fulham
Sábado, 16 de agosto – 21.00 WIB: Nottingham Forest vs Brentford
Sábado, 16 de agosto – 21.00 WIB: Sunderland vs West Ham
Sábado, 16 de agosto – 21.00 WIB: Tottenham Hotspur vs Burnley
Domingo 17 de agosto – 00.30 WIB: Lobos vs Manchester City
Domingo 17 de agosto – 20.00 Wib: Chelsea vs Crystal Palace
Domingo 17 de agosto – 22.30 WIB: Manchester United vs Arsenal
Martes 19 de agosto – 02.00 WIB: Leeds United vs Everton
Calendario de la última semana de la Premier League 2025/26 (WIB)
(Domingo 24 de mayo de 2026 – Simultáneamente a las 22.00 Wib)
Brighton vs Manchester United
Burnley vs lobos
Palacio de Cristal vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Derby Hot, Tenga en cuenta la fecha! (Wib)
Derby del norte de Londres
Arsenal vs Tottenham: 23 de noviembre
Tottenham vs Arsenal: 22 de febrero
Derby de Manchester
Man City vs Man United: 14 de septiembre
Man United vs Man City: 18 de enero
Derby de Merseyside
Liverpool vs Everton: 21 de septiembre
Everton vs Liverpool: 19 de abril
Derby del noroeste
Liverpool vs Man United: 19 de octubre
Man United vs Liverpool: 3 Mei
Derby M23
Crystal Palace vs Brighton: 9 de noviembre
Brighton vs Crystal Palace: 8 de febrero
Derby del noreste
Sunderland vs Newcastle: 14 de diciembre
Newcastle vs Sunderland: 22 de marzo
