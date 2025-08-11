¿Cuándo comenzará la Premier League 2025/2026? Este es un horario completo y hechos interesantes


Martes 12 de agosto de 2025 – 01:29 Wib

VIVALiga Premier La temporada 2025/26 está oficialmente programada para comenzar el viernes 15 de agosto de 2025, hora local o el sábado por la mañana temprano, 16 de agosto de 2025, con el partido inaugural para reunir al campeón defensor Liverpool Contra Bournemouth en Anfield.

Este partido será debut Liga Premier Para Arne Slot como entrenador campeón defensor, quien fue probado de inmediato al entretener al equipo de Andoni Iraola.

Mientras tanto, el equipo de promoción de Sunderland jugará su partido de casta más alto por primera vez desde 2017, el anfitrión West Ham United.

Otros dos equipos promocionales, Leeds United y Burnley, enfrentarán un partido difícil con cada uno de los Everton y el Tottenham Hotspur.

Pero el juego que se predice que es el mayor punto culminante de la primera semana es el duelo clásico entre Manchester United Conversenal en Old Trafford, que está programado para el domingo por la noche, a las 16:30 hora local.

La temporada 2025/26 se cerrará el domingo 24 de mayo de 2026, con diez partidos jugados simultáneamente. Uno de los partidos más esperados es Manchester City Vs Aston Villa, una dramática determinación de la prueba de partido de la temporada 2021/22.

Calendario completo de la Semana de Apertura de la Premier League 2025/26 (WIB)

Sábado 16 de agosto – 02.00 WIB: Liverpool vs Bournemouth

Sábado, 16 de agosto – 18.30 WIB: Aston Villa vs Newcastle United

Sábado, 16 de agosto – 21.00 WIB: Brighton vs Fulham

Sábado, 16 de agosto – 21.00 WIB: Nottingham Forest vs Brentford

Sábado, 16 de agosto – 21.00 WIB: Sunderland vs West Ham

Sábado, 16 de agosto – 21.00 WIB: Tottenham Hotspur vs Burnley

Domingo 17 de agosto – 00.30 WIB: Lobos vs Manchester City

Domingo 17 de agosto – 20.00 Wib: Chelsea vs Crystal Palace

Domingo 17 de agosto – 22.30 WIB: Manchester United vs Arsenal

Martes 19 de agosto – 02.00 WIB: Leeds United vs Everton

Calendario de la última semana de la Premier League 2025/26 (WIB)

(Domingo 24 de mayo de 2026 – Simultáneamente a las 22.00 Wib)

Brighton vs Manchester United

Burnley vs lobos

Palacio de Cristal vs Arsenal

Fulham vs Newcastle United

Liverpool vs Brentford

Manchester City vs Aston Villa

Nottingham Forest vs Bournemouth

Sunderland vs Chelsea

Tottenham Hotspur vs Everton

West Ham United vs Leeds United

Derby Hot, Tenga en cuenta la fecha! (Wib)

Derby del norte de Londres

Arsenal vs Tottenham: 23 de noviembre

Tottenham vs Arsenal: 22 de febrero

Derby de Manchester

Man City vs Man United: 14 de septiembre

Man United vs Man City: 18 de enero

Derby de Merseyside

Liverpool vs Everton: 21 de septiembre

Everton vs Liverpool: 19 de abril

Derby del noroeste

Liverpool vs Man United: 19 de octubre

Man United vs Liverpool: 3 Mei

Derby M23

Crystal Palace vs Brighton: 9 de noviembre

Brighton vs Crystal Palace: 8 de febrero

Derby del noreste

Sunderland vs Newcastle: 14 de diciembre

Newcastle vs Sunderland: 22 de marzo

