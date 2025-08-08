Cuando Ayu Ting Ting usa ropa …

VIVA – Diseñador y anfitrión famoso, Ivan Gunawanrecientemente reveló el romance de su pasado con la espada Ayu ting ting. En un podcast, el hombre que se llama familiarmente IGUN le dice el momento en que Pesona Ayu lo capturó por primera vez. El momento ocurrió cuando Ayu apareció en el escenario con un disfraz del ejército, que inmediatamente le llamó la atención.

«Entonces la primera vez que me caí Amar Lo mismo, un Ayu Ting Ting cuando llevaba ropa del ejército «, fue citado a Ivan desde el canal de Revolución Comic 8 de YouTube, viernes 8 de agosto de 2025.

«Él canta, ¿verdad? Canta de nuevo. Set. ¿Cómo obtengo su número? Entonces dije: ‘¿Quieres usar mi ropa o no?'», Continuó.

Él cuenta cómo la apariencia enérgica de Ayu en el escenario la hizo inmediatamente decidida a acercarse a ella.

Esta historia ocurre cuando Ivan todavía está en la fase de transición de la apariencia, donde a menudo aparece con un estilo femenino en la pantalla. El momento tuvo lugar en un programa de televisión.

«En ese momento todavía tenía una transición entre mí para convertirme en señora. De todos modos, fue muy arreglado. Ese fue MNC querido. El programa de la MNC», explicó Ivan.

«Así que este es mi dilema. Un lado de mi mismo lado con él, un lado de la forma de la cueva sigue siendo una niña. Entonces, cuando lo encontré, en la antigüedad, pero en el mini parque», agregó.

Ivan también compartió historias sobre su naturaleza que tendían a cerrarse en ese momento. Afirmó preferir estar solo en su habitación en lugar de salir o mezclarse con otros artistas.

«Estoy en el pasillo, esta es mi habitación. Esta es una sala de cuevas de cuevas.

«Entonces esto, pasó. Tengo como un baile de león con maquillaje completo», agregó en un tono ingenioso.

Los esfuerzos de Ivan para acercarse a Ayu no se detuvieron en la admiración. Intentó obtener el número de teléfono del cantante de la canción de la dirección falsa.

«Luego estaba buscando mi número de teléfono. Llame por la noche. Después de salir del aire, envió una muñeca tan grande como la suya. Llegó a su conductor para dar la muñeca.

Sin embargo, su historia de amor no continúa a un nivel más serio. Ayu, que todavía estaba en una relación con su viejo amante, afirmó dudar en comenzar una nueva relación.

«En ese momento todavía estaba saliendo al comienzo del auge, estaba mi ex primero. ‘Solo rompe a tu novia. Eh, mejor que me salgas de mí’.

Ivan, por otro lado, confirmó que sus sentimientos eran muy sinceros. Sin embargo, eligió no forzar una relación por temor a decepcionar a Ayu, que ahora es conocido como la madre de Bilqis Khumairah Razak.