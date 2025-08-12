Cuando AI fue revisada por un negocio de búsqueda de empleo, miles de empleados se convirtieron en víctimas de despidos masivos

Yakarta, Viva – En los últimos años, la tecnología de inteligencia artificial (AI) ha cambiado casi todos los aspectos de la vida y el mundo del trabajo. CompañíaLas competiciones en varios sectores compiten para adoptar la IA para mejorar la eficiencia y la competitividad.

Sin embargo, esta transformación también tiene un impacto significativo en el trabajo, especialmente en las industrias que dependen mucho de las actividades manuales y la interacción humana, como el negocio de búsqueda de negocios y los recursos humanos (recursos humanos).

De hecho y Glassdoor, dos grandes empresas que participan en la búsqueda de empleo y las revisiones de la compañía, anunciaron que terminarán el empleo (Despido) a alrededor de 1.300 empleados.

Este paso fue tomado por su empresa matriz, reclutar participaciones de Japón, como parte de la estrategia de adaptarse al desarrollo de la IA.

En un correo electrónico enviado a los empleados el jueves pasado, el CEO de Recruit Holdings, Hisayuki «Deko» Idekoba, declaró que «AI cambió el mundo» y la compañía debe adaptarse a estos cambios.

Los despidos incluyen aproximadamente el 6% de la fuerza laboral en la división de recursos humanos de reclutamiento. Esto se dirigirá al equipo de investigación y desarrollo, así como al equipo. «Personas y sostenibilidad» En los Estados Unidos, pero otras regiones y departamentos también se verán afectados, según la declaración de reclutamiento.

La propia compañía ha enviado una notificación a los empleados afectados desde el jueves. Este paso refleja el enfoque de reclutar tenencias para utilizar la IA para revisar la forma en que los solicitantes de empleo buscan trabajo y la forma en que la empresa está reclutando.

Como parte de este esfuerzo, las operaciones de Glassdoor se combinarán de hecho. El CEO de Glassdoor, Christian Sutherland-Wong, también renunciará.

«Cuando pensamos en la industria de los recursos humanos, que vale más de 300 mil millones de dólares, pero del 60% al 65% de los costos laborales son costos laborales manuales. Es difícil encontrar grandes industrias con un alto porcentaje de costos laborales manuales», dijo Iidekoba en una conferencia de tecnología JPMorgan Chase, según lo citado por CBS, el martes 12 de agosto, 2025.

«Entonces, lo que creemos es cómo simplificar el proceso de reclutamiento utilizando IA, tecnología y datos para reducir el trabajo manual. Ese es nuestro enfoque», continuó.

Según IDEKOBA, AI ha escrito aproximadamente un tercio del nuevo código de programación de la compañía, y estima que el número aumentará a la mitad en el futuro cercano. «Eso será el 50% en el futuro cercano», dijo.

Estos despidos ocurrieron en medio de la fanfarria de la IA de los líderes de la compañía, mientras que varios expertos advirtieron que esta tecnología podría causar pérdida de empleo.

Por ejemplo, en junio en el Aspen Ideas Festival, el CEO de Ford, Jim Farley, dijo que la IA probablemente reemplazaría a la mitad de todos los trabajadores de oficina en los Estados Unidos.