Cualquiera que se convierta en el cetum de Iluni Ui, debe fortalecer la nación

Yakarta, Viva -Candidate Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028, Boni Hargens Haga hincapié en que cualquiera que haya sido elegido como presidente de Iluni UI debe tener el compromiso de fortalecer la interfaz de usuario, los alumnos y el pueblo indonesio.

Según él, la existencia de Iluni debe ser beneficiosa tanto para sí misma como para que también sea especialmente para la nación y el estado, incluido el apoyo a los pasos para realizar y cuidar a una Indonesia brillante.

Esto fue transmitido por Boni después de conocer al rector de la interfaz de usuario Heri Hermansyah junto con otros 6 candidatos de Ui Iluni Ketum en Plataran Darmawangsa.



Director Ejecutivo de LPI, Boni Hargens Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

«Entonces, cualquiera que gane tendrá que pensar en la interfaz de usuario y también ex alumnos e Indonesia como nuestro gran paraguas, nuestro hogar. Ahora ese es el punto. Debido a estos siete candidatos hay muchas opciones, pero todas están dirigidas para que al menos las ideas morales o el compromiso conduzcan a los intereses de la UI y esta nación», dijo Boni Hargens en su declaración, el 18 de agosto, 18, 2025.

Boni Hargens explicó su visión y misión de hacer de Iluni Ui un laboratorio de la idea del comienzo del Gobierno de Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka para que se den cuenta de una Indonesia soberana, próspera y brillante.

Según Boni, los alumnos de la UI pueden participar directamente en la resolución de problemas básicos de la sociedad, como el desempleo, la pobreza y la falta de educación.

«Debemos tener optimismo de que nuestro gobierno continuará funcionando bien en el futuro, por lo que especialmente Iluni como parte de la sociedad civil debe apoyar ese gran sueño, debe apoyar ese optimismo para que todos tengan la esperanza de que Indonesia sea brillante en el futuro», dijo Boni.

En esa ocasión, el canciller de la interfaz de usuario, Heri Hermansyah, dijo que Boni Hargens y otros 6 candidatos de Ui Iluni Ketum eran activos de interfaz de usuario que tenían UI, ex alumnos y el pueblo indonesio. Según Heri, los Caketums de Ui Iluni son figuras útiles y han contribuido a la interfaz de usuario, los alumnos y la nación.

«Por supuesto, el presidente de Kalon de Iluni UI, este período tiene 7 concursantes. Y, por supuesto, todos son activos universales de Indonesia, alumnos útiles, prominentes, tienen extensas redes, tienen disposición a avanzar en universidades y ecosistemas de ex alumnos», dijo Heri.



Boni Hargens registró oficialmente candidatos para la Asociación UI Iluni de 2025-2028

Heri cree que cualquiera que sea elegido para ser el cetum de Iluni UI 2025-2028 criará la interfaz de usuario, los alumnos y la nación. Especialmente, dijo, para escoltar una serie de programas prioritarios como los fondos de UI Abadi y el desarrollo del área de la UI para ser productivos.

«Tener un gran impacto para ayudar a las universidades, también ayudar a los alumnos a la movilidad vertical y horizontal, a saber, hay un programa de prioridad para el Fondo de la UI, existe un programa de prioridad para que el desarrollo del área de la UI sea más productivo, lo que al final podemos ayudar a nuestros estudiantes que se convertirán en nuestros alumnos más empoderados, más cómodo con varios acceso a la educación que es más apoyo y que también pueden lograr el acceso y la ganancia y la ganancia sin preocuparnos.