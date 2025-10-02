





El ministro de Defensa, Rajnath Singh, emitió el jueves una severa advertencia para Pakistán Contra cualquier agresión en la región de Sir Creek, diciendo que tal medida se encontraría con una «respuesta rotunda» capaz de cambiar «historia y geografía», informó la agencia de noticias PTI.

Singh hizo los comentarios en una base militar cerca de Bhuj en Gujarat, donde celebró a Dussehra con soldados y realizó la tradicional ‘Shastra Puja (adoración a las armas)’.

Destacando los logros del ejército indio, el ministro dijo que los objetivos de Operación Sindoor se había cumplido y enfatizó con éxito que el objetivo no era aumentar las tensiones en una guerra a gran escala, informó PTI. Sin embargo, sus comentarios sobre Sir Creek llamaron especial atención.

«Cualquier agresión de Pakistán en el área de Sir Creek se encontrará con una respuesta rotunda que cambiará tanto la historia como la geografía», dijo Singh, y agregó: «En la guerra de 1965, el ejército indio había demostrado la capacidad de llegar a Lahore. Hoy, en 2025, Pakistán debería recordar que una ruta a Karachi pasa por el Creek».

Sir Creek es un estuario de marea de 96 km de largo entre el Rann de Kutch y Pakistán de Gujarat, y se discute debido a diferentes interpretaciones de los límites marítimos.

«A pesar de los 78 años de independencia, la disputa fronteriza continúa en el área de Sir Creek. India ha tratado repetidamente de resolver este problema a través del diálogo, pero las intenciones de Pakistán siguen siendo defectuosas y poco claras «, dijo el ministro de defensa.

También citó la reciente expansión de la infraestructura militar de Pakistán cerca del arroyo como una señal preocupante.

Singh reiteró que el ejército indio y la Fuerza de Seguridad Fronteriza vigilan vigilantemente las fronteras del país.

En la Operación Sindoor, lanzada en respuesta al ataque terrorista de Pahalgam el 7 de mayo, Singh dijo: «Pakistán hizo un intento infructuoso de penetrar en el sistema de defensa de la India de Leh a Sir Creek. Sin embargo, en la acción de represalia, las fuerzas indias expusieron completamente el sistema de defensa aérea de Pakistani y envió un mensaje al mundo de que las fuerzas indias de las indias pueden infligidas por las pérdidas pesadas en Pakistan Whenver y Wherever y Wherever y Wherever.

Enfatizando que la India mostró moderación durante la operación, el Ministro de la Unión dijo: «Calcularlo y comenzar una guerra no fue el objetivo de la Operación Sindoor. Estoy feliz de que las fuerzas indias hayan logrado con éxito todos los objetivos militares. Pero nuestra lucha contra el terrorismo continúa».

También elogió la unión de Fuerzas armadas de la India, declarando: «Fue la unión de nuestro ejército, la Fuerza Aérea y la Marina que ejecutó la Operación Sindoor en un tiempo récord. Su estrategia, coraje y capacidad han demostrado que India puede derrotar al enemigo en cada situación».

Al describir los tres servicios como los «pilares» de la fuerza de la India, agregó: «Cuando estos servicios trabajan juntos, podemos enfrentar efectivamente cada desafío».

Al realizar el `Shastra Puja` durante Dussehra, Singh dijo:» Para nosotros, las armas no son solo herramientas o muestras de poder. Las armas son un medio para establecer la justicia «.

(Con entradas PTI)





