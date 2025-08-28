¿Cuáles son los equipos de entretenimiento existentes?

VIVA – Después del éxito de Surabaya Music Expo (Smex), PT Hardayawidya Graha se enorgullece de presentar Expo de música de Yakarta (JMX) 2025, exhibición industria música Y multimedia que se abrió oficialmente hoy en Hall B, Yakarta International Expo (Jiexpo), Kemayoran.

Dura tres días, del 28 al 30 de agosto de 2025, este evento funcionará de 10:00 a 19:00 WIB, un lugar para la industria, los distribuidores, los músicos y los amantes de la música para explorar las últimas innovaciones en el mundo audiovisual.

JMX 2025 viene como un evento único que reúne varios elementos de la industria creativa. Esta exposición brinda oportunidades para que los visitantes vean, prueben y evalúen directamente una variedad de dispositivos de apoyo en la industria del entretenimiento que se adapta a sus necesidades.

«Se espera que JMX 2025 no solo sea un lugar para promover productos y tecnología, sino también como un medio de conocimiento, implementación cultural y buenas relaciones entre los países», dijo el jefe de cooperación extranjera, la Oficina de Cooperación Regional de la Provincia del Gobierno de Yakarta, Enggar Ferry Wibowo Sugiharto, en la ceremonía de apertura de Jakarta Music expo 2025, en Jakarta, jueves 28 de agosto.

Con la presencia de JMX 2025, se espera que el entusiasmo de la música y los amantes de la multimedia, especialmente en la región de Jabodetabek, esté aumentando, así como el fortalecimiento de los ecosistemas industriales creativos basados ​​en audiovisuales en Indonesia.

Esta exposición presenta una variedad de los últimos productos e innovaciones, que incluyen:

1. El equipo de audio Pro más avanzado

Esta exposición presenta el último equipo pro -audio, el sistema de voz profesional utilizado en producción musical, conciertos y grabaciones de estudio. Esta tecnología ofrece una clara calidad de sonido y alta precisión, lo que permite a los visitantes probar directamente dispositivos que admiten el mejor rendimiento de audio.

2.

JMX 2025 presenta dispositivos multimedia como pantallas LED, proyectores interactivos y otras tecnologías visuales. Este dispositivo está diseñado para crear una experiencia escénica inmersiva y admitir presentaciones multimedia de alta calidad.

3. Sistema de iluminación moderno

El sistema de iluminación es una de las principales atracciones con tecnología avanzada que crea efectos visuales dramáticos. Los visitantes pueden ver varias innovaciones de iluminación que enriquecen la estética de las actuaciones musicales y de entretenimiento.

4. Efectos especiales que miman los ojos

Este evento también exhibe productos de efectos especiales, como máquinas de humo, láser y otros efectos visuales. Esta tecnología está diseñada para proporcionar una experiencia visual impresionante, que se suma al atractivo general del espectáculo.

5. Actividades interactivas e inspiradoras

Además de las exposiciones tecnológicas, JMX 2025 ofrece una variedad de actividades interesantes, como la clínica musical con músicos y profesionales industriales, el lanzamiento de productos desde marcas conocidas, así como talleres de audio. Esta actividad permite a los visitantes aprender directamente de expertos y practicar habilidades técnicas en el mundo del audio.

Con una variedad de innovaciones y actividades ofrecidas, JMX 2025 es un evento que no solo es entretenido, sino que también fortalece el ecosistema de la industria creativa audiovisual en Indonesia, especialmente en el área metropolitana de Yakarta.