¿Cuáles son los beneficios de las motos automáticas que utilizan aceite sintético?

Yakarta, VIVA – Para propietarios motor automático, elegir el aceite adecuado tiene un gran impacto en la comodidad y durabilidad del motor. Un tipo de aceite que se utiliza cada vez más es altamente sintético.

Este tipo de aceite se elabora mediante un proceso especial para que las moléculas sean más estables y resistentes al calor. Como resultado, el aceite sintético puede funcionar de manera más consistente, mantener el motor limpio y brindar una protección más prolongada que el aceite normal.

Otra ventaja del aceite sintético es su capacidad para reducir la fricción entre los componentes del motor. Las motos automáticas que se utilizan a menudo en carreteras congestionadas dependen en gran medida de una buena lubricación para que sigan moviéndose sin problemas. Con aceite sintético, el motor puede funcionar de manera más eficiente y el consumo de combustible puede ser más económico.

No sólo para los motores, el uso de aceite sintético ahora también puede ofrecer beneficios adicionales a los propietarios de motocicletas automáticas. Desde agosto de 2025, Federal Oil lleva a cabo un programa de premios de crédito al consumo con motivo de su 37º aniversario.

Este programa finalizará el 30 de noviembre de 2025, por lo que los usuarios de motos automáticas que no hayan participado aún tienen tiempo de obtener los beneficios de lubricantes de calidad, así como la oportunidad de ganar premios en créditos.

Para acercarse a los consumidores, la compañía también celebró eventos Feders Gathering – Comfort Zone en Semarang y Surabaya. Aquí los usuarios pueden aprender sobre el mantenimiento de motos, conocer más sobre los productos ofrecidos y participar en actividades comunitarias.

Al ver el alto nivel de interés, Federal Oil agregó dos nuevos lubricantes totalmente sintéticos al programa, a saber, Federal Racing Matic 10W-30 (0.8L) y Federal Racing Matic 10W-40 (1L). Ambos están diseñados para proporcionar un alto rendimiento a los motociclistas automáticos que están activos en su rutina.

«Agregar productos y extender el período es una forma de nuestro compromiso de continuar brindando valor agregado, así como educar sobre la importancia de utilizar lubricantes originales y de acuerdo con las especificaciones», dijo Rommy Averdy Saat, Gerente General de Desarrollo de Mercado de PT EMLI, citado por VIVA Otomotif en un comunicado oficial, el viernes 14 de noviembre de 2025.