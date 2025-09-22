¿Cuál será su monólogo?

Jimmy KimmelEl regreso a su programa de entrevistas el martes por la noche promete ser uno de los momentos de televisión más masivos de la década.

Y según el rendimiento pasado, Kimmel está a la altura del desafío.

Al reducir la temperatura en torno a su espectáculo, un espectáculo que se convirtió en objeto de las amenazas conservadoras de ira y la FCC después de una serie de bromas la semana pasada relacionadas con las consecuencias del asesinato de Charlie Kirk, Kimmel necesitará demostrar cierta sensibilidad. Al reafirmar a sí mismo como comediante con el derecho a decir lo que piensa sin represalias del gobierno, necesitará mantener su mordisco de firma. Y a través de todo, tendrá que ser divertido.

Considere, por ejemplo, sus transmisiones después del nacimiento de su hijo Billy, en 2017. Billy nació con un defecto cardíaco congénito que requería cirugía; Kimmel está discutiendo el asunto personal, y sus conclusiones más grandes sobre el sistema de salud de este país, lo posicionaron como un posible heredero de David Letterman, ese maestro anterior en el uso de narraciones y vulnerabilidad para llevar a la audiencia a su mundo.

En aquel entonces, el enfoque de Kimmel hacia la política era el de alguien que preferiría no tener que discutirlo, que había sido empujado a una nueva comprensión de los problemas que muchos estadounidenses enfrentan por circunstancias, y estaba tratando de darle sentido. Esta es una postura atractiva y identificable, y una que podría servirle bien al discutir su momento en el centro de una controversia de censura. Kimmel no es, en su núcleo, un comediante político, lo que puede ayudar a explicar por qué el Chistes que lo metieron en problemas lo hicieronDado que incluso sus defensores pueden admitir que la redacción fue confusa y fácil de malinterpretar a propósito. Pero la política viene para todos nosotros, y la auto presentación de Kimmel como una figura de sentido común que había sido mal interpretado en medio de un momento tenso para la nación podría contribuir en gran medida a traer el programa de manera sostenible.

Este paréntesis ha sido más intrigantemente complicado que la cancelación del «show tardío» de Stephen Colbert por algunas razones, entre ellas que Colbert está tan claramente en casa en el mundo de la política, y por lo tanto por el lugar donde se posiciona, que la cobertura bajo la cobertura de su despido era el sentido de que tal vez esto iba a suceder, pronto o más tarde. Hace veinte o incluso 10 años, nadie podría haber esperado que Kimmel fuera la cara de un movimiento político, pero estos son tiempos extraños. El enfoque sin pulir de la política de Kimmel lo metió en problemas, pero puede, paradójicamente, ser una herramienta para sacarlo de vuelta. Algún segmento del público visual que generalmente podría desaprobar la falta de respeto percibida con la historia de Kirk también podría estar dispuesto a dar el beneficio de la duda a un anfitrión que no presenta como un movimiento liberal y que habla de política un poco como cualquier persona mayor.

Viendo lo estratosférico éxito de «South Park» Este año ha dejado en claro que las entidades cómicas mejor posicionadas para aterrizar las ideas y el humor sobre nuestra situación política actual son las que hablan el lenguaje del presidente, el de la maleza y el ánimo personal. Por ahora, sería más sabio para Kimmel guardar esta herramienta en particular, pero su capacidad de llanura para conectarse sigue existente.

Después de todo, Kimmel ha masajeado una situación complicada antes y ha hecho que todos se sintieran lo suficientemente cómodos. Las apuestas fueron (marginalmente) más bajas, pero la transmisión del Oscar 2017, en la que «La La Land» fue declarado falsamente el ganador de la Mejor Película, antes de una reversión de minutos y lateral, requirió toda la diplomacia y el tacto Kimmel, el anfitrión de los Oscar de ese año, podría reunir. En el momento, recuerdo haber pensado que, en todo caso, Kimmel estaba siendo demasiado magnánimo. (Sugirió, reflexionando en voz alta, que el premio se declare un empate. ¡No! «Moonlight» ganó!) Pero esa capacidad de magnanimidad es lo que se requiere ahora.

Millones de espectadores potenciales, si de ninguna manera en la noche, pero a la mañana siguiente en YouTube, sintonizarán con interés en lo que Kimmel tiene que decir. Algunos de ellos pueden no haber tenido absolutamente ningún problema con lo que Kimmel dijo en primer lugar; Otros pueden haber tenido problemas con su redacción (o con la forma en que las personas con sus propias agendas les caracterizaron), pero han estado preocupados por la extralimitación del gobierno al presionar para marcar Kimmel. Este es un momento para ser franco y directo, pero también divertido. La fuerza final y más crucial de Kimmel puede estar en su disposición a utilizar a sus propios jefes. Sus asados ​​anuales de la programación de ABC en la red de la red se presentan en un espíritu It’s-All-en Good-Fun, pero este sigue siendo un hombre que no tiene miedo de rechazar su empleador. Lo único que arruinaría por completo su regreso es si se sintiera forzado o obediente. Cualquiera que sea el compromiso que Kimmel logre atacar con ABC sobre su redacción, el resultado final debe sentir que sigue siendo su propio hombre. El precedente pasado sugiere que lo hará.