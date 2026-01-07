¿Cuál es mejor rubor en líquido o en polvo?

VIVA – sonrojarse es un producto de maquillaje que puede hacer que tu rostro luzca inmediatamente más fresco, saludable y limpio. Un toque de rubor da una impresión cálida y dimensional y un tono natural que hace que la piel luzca viva. Sin embargo, con tantas opciones de fórmulas disponibles actualmente, especialmente rubor líquido y rubor en polvo, decidir cuál es la más apropiada a veces puede resultar confuso.

Lea también: Blush-on morado, tendencia viral en TikTok: ¿debes probarlo o simplemente omitirlo?



La maquilladora de novias y celebridades, Nishtha Bhandari, reveló que no hay una respuesta absoluta a la pregunta «cuál es mejor, el rubor líquido o en polvo». Sin embargo, para obtener buenos resultados, la elección del rubor realmente depende de tu tipo de piel, su textura, tu estilo de vida y el resultado final deseado.

Analicemos las ventajas del rubor líquido y del rubor en polvo una por una.

Lea también: 5 recomendaciones para rubor por menos de Rp. 50 mil, garantizados para hacer que tus mejillas se sonrojen naturalmente



Colorete líquido: aspecto natural y brillante.

El rubor líquido se mezcla fácilmente con la piel y proporciona un rubor suave con un acabado húmedo que luce natural y fresco. Según Nishtha, el rubor líquido imita el aspecto de las mejillas naturalmente sonrosadas y crea la impresión de una piel sana y brillante.

Lea también: ¡Luce fresca y esbelta! Esta es una manera fácil de aplicar rubor y contornear para principiantes.



Ideal para:

Propietarios de piel seca, porque el rubor líquido hidrata y no se adhiere a las zonas de piel seca.

Piel normal a mixta para un acabado que se funde con la piel.

Piel madura, ya que no profundiza las líneas finas ni acentúa la textura.

Ventaja

El rubor líquido es perfecto para un look de maquillaje natural o natural. mirada sin maquillaje.

«El rubor líquido favorece la piel sin parecer pesado ni exagerado, y combina muy bien con la base de maquillaje», dice Nishtha.

Este producto es adecuado para eventos diurnos, bodas o uso diario cuando se prefieren resultados suaves y naturales. Aparte de eso, el colorete líquido también es práctico y fácil de usar. Se puede aplicar con los dedos, una brocha o una esponja, por lo que la intensidad y la colocación son fáciles de ajustar.

Cosas a las que prestar atención

En pieles muy grasas, el rubor líquido puede desaparecer más rápidamente. En climas cálidos, el color también puede cambiar si no se ajusta correctamente.

«Fijar el rubor con un polvo ligero o cubrirlo con rubor en polvo puede ayudar a que el color dure más tiempo», explica Nishtha.