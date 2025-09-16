¿Cuál es la razón por la que Tasya Farasya demandó por el divorcio de su esposo? Esta es la explicación del tribunal religioso

VIVA – Creadores de contenido doméstico Tasya farasya Y Ahmad Assegaf recientemente recibió un cálido foco de los usuarios de las redes sociales. Se dice que Tasya ha solicitado el divorcio contra su esposo ante el tribunal religioso. Las noticias ocupadas desde el fin de semana fueron confirmadas por el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025 ayer.

Las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Dede Rika Nurhasanah, era realmente cierto que había una demanda de divorcio que entró en las iniciales LFT. Se sabe que este LFT es las iniciales del nombre original de Tasya Farasya, Lulu Farasya Teisa.

«Hubo un caso que ingresó al divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, las iniciales LFT fueron las mismas que los Estados Unidos. No pudimos revelar su nombre en su totalidad», dijo citado de la intensa investigación de YouTube Show, martes 16 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, con muchos problemas inclinados relacionados con las razones de la demanda de divorcio presentada por Tasya Farasya. El Tribunal Religioso del Sur de Yakarta es reacio a comentar. Llamado Dede solo puede revelar los procedimientos y etapas del divorcio.

«Si por el contenido de la demanda no podemos transmitir. Eso es todo lo que podemos transmitir. Solo sobre el procedimiento de las mismas etapas del juicio. Si por el contenido de la gobernanza no podemos transmitir», dijo.

Dede también enfatizó que el contenido del material de la demanda de divorcio publicado por Tasya Farasya contra su propio esposo era confidencial. Esto se hizo para proteger la privacidad de ambas partes, incluso cuando era sobre la custodia de la demanda del niño. Dede nuevamente enfatizó que el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta solo podía proporcionar detalles relacionados con los procedimientos y etapas del juicio que ambos serían realizados por ambos.

«Ya hemos transmitido que por el contenido de la demanda no podemos transmitir aquí. Solo nosotros podemos transmitir las etapas del juicio», dijo Dede.

Mientras tanto, relacionado con las etapas de divorcio reveladas por Dede, Tasya a través de su abogado registró una demanda de divorcio a través del sistema de la corte electrónica el 12 de septiembre de 2025. Más tarde, ambos se someterán al primer juicio el 24 de septiembre de 2025.

«La lista es el 12 de septiembre de 2025. Traje de divorcio, el título está divorciado.