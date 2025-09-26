¿Cuál es la mejor manera de ver ‘una batalla tras otra’?

Por qué Paul Thomas Anderson decide filmar y lanzar su nueva película «Una batalla tras otra» en Vistavisión¿El formato de pantalla panorámica de 60 años?

«Vistavision fue un formato que se inventó para usar una parte más grande de la cámara de 35 mm negativa. Entonces, en otras palabras, es mejor», Anderson explicado en un video. La película negativa de gran tamaño se extiende a través de la cámara horizontalmente en lugar de verticalmente, lo que resulta en una imagen de mayor calidad.

Solo cuatro salas de cine en el mundo pueden proyectar la película en Vistavision: el Teatro Vista en Los Ángeles, el Regal Union Square 17 en Nueva York, el Teatro Coolidge Corner en Brookline, Massachusetts, y la Luxe Leicester Square en Londres.

El año pasado, el «The Brutalista» de Brady Corbet en Vistavision, pero «One Battle After Otro» será la primera película en 60 años en ser proyectada en el formato de celuloide vintage. Lol Crawley ganó el Oscar por la mejor cinematografía por «The Brutalist».

Entonces, ¿qué es exactamente Vistavision?

Vistavision es un proceso de película de pantalla panorámica desarrollada originalmente por Paramount Pictures en 1954 para ayudar a atraer a los espectadores lejos de sus nuevos televisores de sala de estar y entrar en los teatros.

Fue utilizado para películas como «The Searchers» de John Ford, «The Ten Mandments» de Cecil B. DeMille y «Vértigo» de Alfred Hitchcock. Vistavision fue diseñado como un competidor del CinemaScope de 20th Century Fox, que empleó una lente anamórfica para comprimir una imagen de pantalla panorámica en stock de película estándar de 35 mm.

«Te da una imagen muy profunda, rica y hermosa», dice Anderson. Con configuraciones que van desde persecuciones del desierto hasta campamentos fronterizos y ciudades aisladas en las secuoyas, se disparó «One Battle» utilizando una combinación de Vistavision y Super 35. Vistavision y Super 35 usan 8-Perf y 4-Perf, respectivamente. Per significa las perforaciones que se ejecutan a lo largo de la tira de película a medida que se tira a través del proyector, y generalmente cuanto mayor sea la cantidad de perforaciones, la imagen de mayor calidad.

«Siempre me molestó como una muy buena posibilidad tratar de hacer una película con ella, te preguntarás, ¿por qué se ve así? Y la respuesta es, debido a este hermoso y hermoso formato», agrega Anderson en el video.

«One Battle», que abre el viernes, se inspira libremente en la novela de Thomas Pynchon en 1990 «Vineland», y está protagonizada por Leonardo DiCaprio como Bob Ferguson, un ex revolucionario que está tratando de salvar a su hija.

La película es el primer largometraje de Anderson en IMAX. Presenta la relación de aspecto expandido exclusiva de IMAX en todo momento, y según la compañía, es «la primera película de Hollywood Studio que se exhibirá completamente en 1.43 en ubicaciones selectas de IMAX».

Las proyecciones de Vistavision se agotaron rápidamente para la semana de apertura en varias ciudades, pero el público aún puede experimentar la película en varios otros formatos premium y convencionales. Algunos teatros ofrecen una tarjeta de verificación a los filmeros que pueden notar cada formato a medida que ven la película.

Aquí hay una guía de los otros formatos aparte de Vistavision y lo que eso significa para la experiencia de visualización.

IMAX 70 mm

Cortesía de IMAX.

Solo hay diez teatros en el mundo que presentan «una batalla» en IMAX 70 mm, que Según los filmeros es la mejor manera de ver la película o la segunda mejor después de Vistavision.

Al igual que Vistavision, las impresiones de película IMAX se ejecutan a través de la cámara horizontalmente para lograr una imagen de cuadro más grande. La relación de aspecto 1.43: 1 coincide estrechamente con la relación de aspecto 1.50: 1 de Vistavision, con cultivos laterales muy ligeros.

Este formato es aún más claro porque es cuatro veces el tamaño de la película Vistavision, lo que significa que cada cuadro es el doble de alto y ancho, y conserva su claridad cuando se proyecta en una pantalla masiva.

Según las redes sociales BFI IMAX, la impresión IMAX tiene 10 millas de largo y pesa 683 libras.

¡Eche un vistazo a la única impresión de película IMAX de 70 mm de una batalla tras otra fuera de América del Norte! 🎞️ Tomó a nuestro equipo 11 horas reunir

🎞️ El peso total de la impresión es de 310 kg

🎞️ En total, la película tiene 10 millas de largo (16.4 km)

🎞️ El recuento total de cuadros es 234,348 Experiencia… pic.twitter.com/olzvakygah – BFI (@BFI) 25 de septiembre de 2025

IMAX tradicional

No todos los teatros IMAX están equipados para 70 mm, pero todavía hay «IMAX tradicional» usando un proyector de doble láser. Aunque se proyecta digitalmente, aún conserva la relación de aspecto 1.43: 1. En otros teatros IMAX, la película se presentará en la relación de aspecto 1.90: 1.

Dolby Visión

Dolby Cinema es un formato digital «especialmente diseñado para elevar cada tipo de película», según Dolby. La experiencia de la visión dolby, según Sitio web de Dolbyagrega «mayor profundidad, increíble contraste y más colores. Desbloquea todo el potencial de la tecnología HDR optimizando dinámicamente la calidad de la imagen».

En otras palabras, el público experimentará la película con imágenes de alta calidad y sonido de Dolby Atmos.

70 mm

Estas impresiones de películas se explotan ópticamente de los aspectos negativos de Vistavision y se recortan a una relación de aspecto de 1.85.

4DX

4DX y MX4D son experiencias inmersivas para los espectadores que usan proyección digital. Los asientos se mueven con la acción en la pantalla, así que para la persecución climática de la película, espere sentir como si estuvieras en el auto con DiCaprio o atrapado en un tiroteo. Esta experiencia 4DX no incluirá escenas de lluvia o ráfagas de viento, pero será interesante ver si el formato puede replicar el efecto de la montaña rusa de las escenas de persecución.