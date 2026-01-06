¿Cuál es la ley si una pareja pide cosas «raras» durante una relación entre marido y mujer? Esta es la explicación de Buya Yahya





VIVA – Hay muchas maneras de generar satisfacción en la relación íntima entre marido y mujer. Esto incluye cuando el marido hace peticiones que se consideran inusuales para que ambos se sientan satisfechos. Algunas esposas a veces se sienten incómodas con esta petición y optan por rechazarla porque la consideran inapropiada.

Entonces, ¿cómo ve la ley islámica a los maridos que piden cosas extrañas durante el coito? Entonces, ¿cuáles son los límites de lo halal y lo haram en lo que respecta a las relaciones sexuales? marido y mujer? Respecto a ese asunto, Buya Yahya hablar alto. Buya Yahya explicó que como esposo puedes hacer lo que quieras con tu esposa en una relación de marido y mujer. Siempre y cuando puedas evitar dos cosas que se consideran haram durante las relaciones sexuales.

«La primera es que tener relaciones sexuales en el agujero trasero de una mujer defecando es haram y no es de buen gusto aquí. La segunda es en el carril delantero cuando una mujer está menstruando y luego eres libre», dijo Buya Yahya, citado en la transmisión de YouTube de Al Bahjah, el miércoles 7 de enero de 2026.

Por lo tanto, Buya Yahya dijo que se puede hacer cualquier cosa aparte de las cosas mencionadas anteriormente. Sin embargo, Buya Yahya destacó los extraños deseos que los maridos piden a sus esposas durante las relaciones sexuales. Buya Yahya dijo que esta extraña petición era inseparable del hábito de ver malos programas.

«¿Qué es lo que hace que una persona quiera cosas extrañas? En aquella época, era una época en la que las gafas estaban dañadas, lo que convertía a su esposa en objeto de juicio porque sus ojos veían películas sucias. Por eso, ¿qué quería? Debido a las películas sucias que veía, quería estar con su esposa de varias maneras y al final no encontraba satisfacción diciendo: ‘Mi esposa no puede, eres así en esa película’. Bueno, esto se debe al espectáculo. Entonces, ¿por qué pides tantas cosas? Porque del espectáculo y demás», dijo.

Por otro lado, Buya Yahya también recordó varias cosas a las que los maridos deben prestar atención cuando tratan con sus esposas. En primer lugar, el marido debe cuidar los sentimientos de su pareja, en el sentido de que deben evitarse las cosas que sean incómodas para la esposa.

«A veces hay una esposa que realmente se siente incómoda cuando su marido la besa. No sabe por qué se siente incómoda porque su bigote es demasiado afilado o rara vez se cepilla los dientes o algo así. No lo entiendo. Esto significa que lo siento, el marido sabe que si su esposa comienza a sentirse incómoda, significa corregirme, tal vez no estoy lo suficientemente limpio. Y viceversa», continuó.









