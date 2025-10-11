¿Cuál es la ley del trabajo hasta que se olvida la oración, es ilegal? Esta es la explicación de Buya Yahya

Jacarta – Oración Fardu es imprescindible. Sin embargo, hay algunas personas que no oran por motivos laborales. Entonces, ¿cómo ve esto el Islam? ¿Qué provisión que recibimos es ilegal por dejar las oraciones fardu?

Relacionado con esto está el famoso predicador. Buya Yahya hablar alto. Buya Yahya explicó que una persona que trabaja hasta que deja de orar por su salario sigue siendo halal. El salario sigue siendo halal, dijo Buya Yahya, siempre que el trabajo esté terminado y no viole las reglas. mano de obra que se ha especificado.

«Hay personas que trabajan hasta que faltan a sus oraciones, su salario es una cuestión de su trabajo. Siempre y cuando el trabajo esté hecho y no viole las reglas para que lo hagan. Entonces es halal cuando se trata de su salario, por ejemplo, su trabajo es terminar de cavar, cocinar o lo que sea o hacer algo, es halal siempre que lo complete de acuerdo con la petición de la persona que tiene el trabajo», dijo Buya Yahya, citado en Al Bahjah. Emisión de YouTube, sábado 11 de octubre de 2025.

Pero en relación con el culto de la oración que fue abandonado, la ley siguió siendo pecaminosa al abandonar la oración. Explicado por el pecado del pecado de dejar la oración es grande.

«En cuanto a no orar, no hace el rizki haram. Pero si pecas al abandonar la oración, el pecado no es lo suficientemente grande. Así que no necesariamente hace el rizki haram o ese pecado hace el rizki haram, no. Pero el pecado, el pecado sigue siendo dejar la oración, no importa. Lo siento si trabaja mientras trabaja, mira su desnudez, pero eso no hace el rizki haram, no. Es haram de su propio trabajo», explicó Buya Yahya.

Buya Yahya también dio ejemplos relacionados con el ayuno obligatorio y las oraciones obligatorias. Hay algunas personas que continúan observando el ayuno obligatorio pero no realizan las oraciones obligatorias. Buya Yahya dijo que la persona aún recibía la recompensa por el ayuno, pero que no realizar las oraciones obligatorias seguía siendo pecado.

«Hay personas que ayunan y luego no rezan. ¿Se acepta su ayuno? Sí, se puede aceptar, pero tu oración es el infierno. Porque si lo entiendes de manera incorrecta, si ayuno porque no rezo, no será aceptado, así que es mejor no ayunar en absoluto, la gente será destruida. Tu ayuno aún será aceptado por Allah. En cuanto a tu oración (que no se hace), el pecado es grande. De hecho, hay pecados que quitan la recompensa, chismear, hacer injusticia a las personas que gastan su recompensa», explicó Buya Yahya.