¿Cuál es el motivo senior de persecución de Prada Lucky to Death? Pangdam Udayana Open Voice

Kupang, Viva – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dijo que los motivos de los perpetradores que causaron Prada Lucky Namo murió todavía fue investigado por investigadores de Denpom y Pomdam Udayana, quienes habían sido enviados al Endejo Subdenmpom.

Leer también: Nikita Mirzani reportó soborno para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el KPK siguió



«Para este motivo que está siendo investigado por las autoridades en este caso Pomdam, policía militar», dijo en Kupang el lunes.

Esto fue transmitido cuando se le preguntó sobre los motivos detrás de la acusación. persecución Realizado por varias personas mayores que llevaron a la muerte de Prada Lucky Namo.

Leer también: El mismo tipo de grupo de ‘hombres de sidoarjo varonil’ revelado por la policía, tres hombres fueron arrestados





Pangdam IX/Udayana Maj. Gen. Piek Budyakto (medio) cuando con los padres de Prada Lucky

Dijo que la policía militar del Kodam también estaba examinando a varios sospechosos, y solicitó que todas las partes esperaban el proceso de investigación.

Leer también: Desde tanques sigilosos hasta aviones de combate de 5ª generación, este nuevo equipo de defensa que hace que el oponente piense dos veces



Con respecto a las sanciones, el comandante militar explicó que la sentencia más dura se impondría de acuerdo con las disposiciones de la ley militar y que la policía militar anunciaría más tarde.

«La transparencia es el principio principal en el manejo de este caso para que se mantenga la confianza pública», dijo.

Respondiendo a la solicitud del sargento mayor Christian Namo para que el proceso legal se mantuviera en el caso de la muerte de su hijo, el mayor general Piek dijo que el proceso legal ciertamente se confirmaría.

«El proceso legal se llevará a cabo de la manera más justa posible. Quien implique o la Ley debe ser investigado e indiscriminadamente, y todos deben examinarse de acuerdo con el mecanismo legal y se ajustará a los procedimientos existentes», agregó.

El comandante militar apeló a la comunidad para que entregue el proceso legal de acuerdo con su mecanismo al ejército.

Afirmó que toda la información oficial relacionada con el desarrollo de este caso solo se transmitirá a través de la iluminación de Kodam IX/Udayana como fuente legal de información. (Hormiga)