Cuadros de teleconferencias de Megawati en lugares de desastre de Aceh y solicita asistencia logística acelerada

Jacarta – Presidente General de la PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri llevó a cabo una teleconferencia con varios cuadros del PDIP que prestan servicios en zonas afectadas por el desastre en Lhokseumawe, Aceh. En esta comunicación, Megawati comprobó que aún faltaban necesidades logísticas y solicitó que se enviara asistencia inmediatamente al lugar.

Megawati llevó a cabo la teleconferencia después de asistir al segundo día de la Reunión de Trabajo Nacional (Rakernas) I del PDIP de 2026 en el Estadio Internacional de Beach City (BCIS) Ancol, Yakarta, el domingo (1/11/2026).

En esta conversación, Megawati habló directamente con el subsecretario general de PDI Perjuangan, Sri Rahayu, quien estaba en Lhokseumawe para monitorear las condiciones en el campo y al mismo tiempo garantizar que la distribución de la ayuda se realizara de manera óptima.

«Entonces, más tarde esto realmente se hará a través de WA o lo que sea, para preguntarle a Mbak Ning (Presidente del PDIP DPP de Salud, Ribka Tjiptaning), qué más se necesita. Y tal vez haya algo más que también debería ser necesario», dijo Megawati.

Los cuadros del PDIP de servicio en la zona trajeron el Buque Hospital Flotante (RSA) Almirante Malahayati, que transportó ayuda logística y ambulancias. El barco estaba atracado en un puerto ubicado cerca del puesto del PDIP en la zona afectada por el desastre.

Desde Yakarta, Megawati pidió a los cuadros, incluidos los miembros de la Agencia de Gestión de Desastres (Baguna) del PDIP, que recopilen de inmediato datos detallados sobre las necesidades de los residentes. Según él, la rapidez es un factor crucial en la gestión de desastres porque el proceso de envío de ayuda lleva tiempo.

En la gestión de desastres, Megawati enfatizó que la velocidad de respuesta es la necesidad más importante de las comunidades afectadas.

Aparte de eso, Megawati también solicitó que se garantice que las necesidades de los bebés y niños pequeños, como pañales y leche, estén disponibles. También preguntó sobre otras necesidades adicionales para la limpieza de materiales post desastre, como picos y palas.

«Si todavía hay escasez, háganoslo saber inmediatamente. Para que no haya ida y vuelta. Así que, mientras esté en contacto directo conmigo, pregunte cualquier cosa a los residentes para que pueda proporcionársela inmediatamente y enviarla rápidamente», dijo el quinto presidente de la República de Indonesia.

Mientras tanto, Sri Rahayu explicó que el barco RSA Admiral Malahayati no sólo funcionará como un medio para distribuir ayuda, sino también como un centro de servicios de salud para los residentes afectados. En esta actividad, el PDIP también involucró a médicos y personal médico.