¡Cruel! Timothy Anugerah, víctima de acoso que estaba muerto, todavía se burla de sus amigos del campus después de su muerte

Este informe no pretende inspirar el suicidio, pase lo que pase, el suicidio no está justificado. Si experimenta depresión o problemas psicológicos, consulte inmediatamente sus problemas para obtener ayuda de un psicólogo, psiquiatra o clínica de salud mental.

Denpasar, Viva – La tragedia golpeó Timothy Anugerah Saputraestudiante de sociología Universidad Udayana (UNUD) que murió como resultado de un presunto suicidio llamó la atención del público. En lugar de terminar con tristeza y empatía, varios estudiantes insultaron la muerte de Timothy en las redes sociales.

«Si quieres irte, ¿por qué no vas al cuarto piso y te ocupas del segundo piso?» escribió una conversación de un grupo de WhatsApp difundida en las redes sociales.

«No eres mentalmente fuerte desde el 4to piso, ¿por qué no me ayudas a llegar al 3er piso?» Respondieron varios otros amigos.

El acto insensible provocó una ola de ira. Muchos internautas piensan que los perpetradores perdieron su sentido de humanidad porque hicieron de la muerte de alguien una broma. Incluso después de que Timothy fuera enterrado, su nombre y su fotografía seguían circulando acompañados de comentarios y canciones burlonas.

Las publicaciones que muestran comportamientos inapropiados se difundieron rápidamente. Varios estudiantes de la promoción 2023 del Programa de Estudios de Ciencias Políticas fueron identificados como los perpetradores. Luego admitieron su culpa e hicieron una disculpa abierta en video, pero el público todavía estaba enojado porque la sanción dada por el campus supuestamente era solo una calificación D para el curso de Ética Política.

Para muchas partes, el castigo se consideró demasiado leve para un comportamiento que denigraba la muerte de alguien y empañaba el buen nombre del campus.

El contenido de la disculpa se considera de mal gusto.

En un vídeo subido a las redes sociales, varios estudiantes en nombre de Agung Nanda, Rian, Vita y otros, expresaron sus disculpas. Sin embargo, los internautas consideraron que su tono era plano y sólo una formalidad para calmar la ira del público.

El estudiante llamado Agung Nanda comenzó su vídeo con un saludo interreligioso y expresó su pesar por sus acciones.

«Soy Agung Nanda, un estudiante de Ciencias Políticas de la promoción de 2023. Pido disculpas efusivas por la conmoción que hice. Especialmente quiero pedir disculpas a la familia de la víctima del difunto hermano Timothy. También quiero pedir disculpas a los amigos del difunto hermano Timothy, a la Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad de Udayana, y a aquellos que se sintieron ofendidos y perjudicados por las acciones que cometí. Mi más sentido pésame por el fallecimiento del difunto hermano Timothy. Estoy dispuesto a aceptar sanciones de aquellos que «facultades y organizaciones que sigo», dijo Agung.