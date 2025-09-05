Cruce económico, la madre en Bandung mató a 2 de sus hijos y luego se ahorcó a sí misma

BandungVIVA – Los residentes de CAE Village, Kiangroke Village, District Banjaran, Bandung Regency, se sorprendieron por los trágicos hallazgos de una ama de casa con la E (34) encontrada encontrada Delicado junto con dos niño Su hombre fue el viernes 5 de septiembre de 2025, temprano en la mañana.

«Fueron encontrados muertos alrededor de las 04.00 Wib por el esposo de la víctima, YS, que acababa de regresar del trabajo», dijo la policía de Kasat Reskrim Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara cuando se confirmó, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Este trágico evento fue conocido por primera vez por su esposo que acababa de regresar del trabajo alrededor de las 04.00 WIB. Al llamar a la puerta de la casa, no recibió una respuesta. Mientras que la condición de la puerta está cerrada desde el interior.

El esposo de la víctima trató de echar un vistazo a la ventilación, y se sorprendió después de que encontró a su esposa colgando en el marco de la puerta. El esposo de la víctima gritó histéricamente y los residentes llegaron de inmediato.

«Los residentes que escucharon los gritos llegaron y luego rompieron la puerta y encontraron que los hijos de dos víctimas también estaban sin vida con una cuerda que aún se atrapaba alrededor del cuello», dijo

Una vez que se abrió la puerta, el esposo de la víctima encontró a su esposa colgado En el marco de la puerta, mientras que sus dos hijos de 9 años fueron asesinados en un boca abajo en un colchón plegable, y la hermana que todavía era un bebé de 11 meses murió en el piso en la posición supina.

La policía sospecha que la víctima mató por primera vez a sus dos hijos que tenían 6 años y 11 meses envenenando a sus dos hijos, antes de finalmente terminar sus vidas colgándose en su casa alquilada.

Adivinar suicidio Esto se ve reforzado por los hallazgos de un testamento que contiene víctimas de la víctima con Sundanese atrapado en las paredes de la sala de estar. Luego, todo el acceso a la casa, incluidas las puertas y las ventanas en una condición muy cerrada desde el interior.

Desde el testamento que se encuentra en el lugar, la víctima escribe de corazón con respecto al enamoramiento económico y los problemas de los hogares pesados.

El equipo de la policía de Bandung Inafis ha llevado a cabo la escena del crimen y aseguró una serie de pruebas, incluida la voluntad de la víctima. La policía se aseguró de que todo el acceso al hogar estuviera bloqueado con fuerza desde el interior, por lo que era poco probable que alguien más ingresara.

Los tres cuerpos ahora son llevados al Hospital Bhayangkara Sartika Asih, Bandung City, para ser llevados a cabo para una autopsia para una mayor investigación.

Lo siguiente será escrito por víctimas que han sido traducidas al indonesio:

Traducción indonesia:

Mamá, padre, madre, teteh, aa, todos me perdonan, lamento hacer esto.

Estoy cansado de ser física y mentalmente, no soy lo suficientemente fuerte como para vivir la vida como esta. Estoy cansado de vivir en una deuda interminable, aún más y más. Mientras yo mismo no conozco la deuda con nadie, cuántos o de dónde vino …

Estoy cansado de tener un esposo que solo sea grande y lleno de mentiras, no hay conciencia. Estoy cansado de ser herido, a pesar de que otras personas han sido aisladas, muchos hablan, muchos se sienten disgustados, mientras que yo mismo no me siento mal.

Tener un marido es aún más y más mentiroso y deuda, Capeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee que si mi hijo y yo estuviéramos muertos, tal vez se dio cuenta. Incluso si no es consciente, que sea, lo importante es no afligir a mi hijo.

Me da vergüenza y lamento seguir molestando a su hermano y a los padres. Si no existo, al menos no seguirá siendo problemático.

Lamento no poder devolver el favor a mis padres y hermanos.